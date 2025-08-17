Expreso
Corte Provincial de Justicia del Guayas
Edificio de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en el centro de Guayaquil.Crédito: Fiscalía

Fiscalía acusa a exalcaldes Dalton Narváez y Alexandra Arce por presunto peculado

Ministerio público señala presuntas irregularidades en contratos de conducción de agua potable desde El Chobo hasta Durán

La Fiscalía General del Estado informó sobre el avance del proceso judicial por presunto peculado en contra de 13 exfuncionarios y contratistas relacionados con el Municipio de Durán. Entre los principales acusados están los exalcaldes Dalton Narváez y Alexandra Arce, quienes habrían incurrido en irregularidades durante la adjudicación de contratos de agua potable para el sistema de conducción desde El Chobo hasta el cantón.

Audiencia fue suspendida en la Corte Provincial de Guayas

La audiencia preparatoria de juicio se reinstaló en la Corte Provincial de Justicia de Guayas, pero fue suspendida tras los anuncios probatorios de las defensas, el viernes 15 de agosto pasado. En esta diligencia, la Fiscalía presentó su dictamen acusatorio y solicitó medidas cautelares reales y personales contra varios de los procesados, incluida la exalcaldesa Alexandra Arce.

De acuerdo con la Fiscalía, el caso de peculado está relacionado con presuntas irregularidades en contratos destinados a la conducción de agua potable desde El Chobo hasta Durán. Las investigaciones buscan determinar un posible perjuicio económico para el Municipio de Durán durante las administraciones de Dalton Narváez y Alexandra Arce.

Corte Provincial definirá medidas cautelares

Dalton Narváez

El presidente de la Corte Provincial de Guayas deberá resolver en los próximos días sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía contra los procesados. La decisión marcará los siguientes pasos en el proceso por peculado que involucra a exautoridades y funcionarios municipales de Durán.

