Julián Gil, en un reality donde nada se puede esconder

La Mansión de Julián: de cristal es el nuevo espacio que presentará el reconocido actor

El actor y presentador Julián Gil, recordado por su participación en telenovelas como El maleficio, sorprendió al anunciar el lanzamiento de su nueva producción: La Mansión de Julián: de cristal.

A través de sus redes sociales, el expresentador de espacios como Siéntese quien pueda compartió su entusiasmo por revelar los primeros detalles de esta ambiciosa apuesta televisiva, la cual definió como “un proyecto diferente, intenso y donde nada se puede esconder”.

Según adelantó, se tratará de una experiencia sin filtros, en la que absolutamente todo quedará expuesto ante los ojos del público. El concepto central será la transparencia total, bajo una premisa: “Aquí todos lo ven… y nadie se salva”.

El reality se desarrollará en una mansión construida completamente de cristal, reforzando la idea de vigilancia constante, convivencia extrema y emociones al límite.

Además, contará con transmisión 24/7, permitiendo a los espectadores seguir cada detalle en tiempo real.

El estreno está previsto para 2026, y próximamente se anunciarán los habitantes que formarán parte de esta polémica experiencia televisiva.

Compartió con Alejandra Jaramillo

Julián Gil compartió pantalla con Alejandra Jaramillo en Siéntese quien pueda. Ella y su pareja, el colombiano Beta Mejía, también darán de qué hablar al formar parte del reality Apostarías por mí, que se estrenará en enero por Univisión.

Tiene trayectoria en producciones como Por amar sin ley, La herencia, Sortilegio, Eva Luna, entre muchas otras, y como conductor de programas como Nuestra Belleza Latina.

