'Zapping Zone' se reencuentra tras 25 años de su estreno

El programa de Disney Channel reúne a sus miembros originales en una foto que congeló el momento

Un clásico de los años 2000 revive con fuerza tras una fotografía publicada en redes sociales. La imagen muestra a los integrantes del icónico programa Zapping Zone, reunidos 25 años después de su estreno.

Dany Martins, uno de los conductores, fue el encargado de compartir la fotografía de los cinco miembros originales, dejando en evidencia que el cariño y la complicidad entre ellos siguen intactos.

El programa argentino, transmitido por Disney Channel, incluía diversos juegos con premios y la emisión de series como Hannah Montana y Floricienta, lo que lo convirtió en un referente y un clásico de la programación de Disney Latinoamérica.

El texto que acompañaba la publicación decía: “Zapping Zone año 2000 – Zapping Zone año 2025. ¡25 años después nos volvimos a juntar!”. Los comentarios, en su mayoría cargados de nostalgia, hicieron un recorrido por su infancia y rememoraron momentos clave que dejó el programa.

Un nuevo capítulo para el programa

Actualmente se encuentra en emisión Zapping Zone Backstage, una versión renovada del formato a cargo de Dany Martins y Carolina Ibarra.

El proyecto se transmite a través de YouTube y Spotify, con episodios exclusivos los viernes, e invita a distintas figuras del medio a conversar con los conductores. Su primer invitado fue Diego Topa, exintegrante del programa, recordado por dar vida al Capitán Topa en Junior Express.

