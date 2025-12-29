Directv: Agenda deportiva para el lunes 29 de diciembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 29 de diciembre
Para este lunes 29 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|lunes 29
|✓
|14:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 17
|Roma
|vs.
|Genoa
|ESPN
|621
|1621
|lunes 29
|✓
|13:00 hs.
|FÚTBOL
|EFL Championship - Fecha 23
|Coventry City
|vs.
|Ipswich Town
|ESPN 5
|625
|1625
|lunes 29
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|EFL Championship - Fecha 23
|Birmingham City
|vs.
|Southampton
|ESPN 5
|625
|1625
|lunes 29
|✓
|20:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Los Angeles Rams
|vs.
|Atlanta Falcons
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 29
|✓
|19:00 hs.
|HOCKEY SOBRE HIELO
|NHL - Temporada Regular
|Washington Capitals
|vs.
|Florida Panthers
|ESPN 3
|623
|1623
|lunes 29
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Verano - Camino al mundial
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 29
|✓
|16:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 29
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 29
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610