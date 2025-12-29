Expreso
Directv: Agenda deportiva para el lunes 29 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 29 de diciembre

Para este lunes 29 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

Directv: Agenda deportiva para el lunes 29 de diciembre

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
lunes 29 14:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 17 Roma vs. Genoa ESPN 621 1621
lunes 29 13:00 hs. FÚTBOL EFL Championship - Fecha 23 Coventry City vs. Ipswich Town ESPN 5 625 1625
lunes 29 15:00 hs. FÚTBOL EFL Championship - Fecha 23 Birmingham City vs. Southampton ESPN 5 625 1625
lunes 29 20:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada Regular Los Angeles Rams vs. Atlanta Falcons ESPN 2 622 1622
lunes 29 19:00 hs. HOCKEY SOBRE HIELO NHL - Temporada Regular Washington Capitals vs. Florida Panthers ESPN 3 623 1623
lunes 29 15:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Verano - Camino al mundial DSPORTS 610 1610
lunes 29 16:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 29 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
lunes 29 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
