Directv: Agenda deportiva para el lunes 29 de diciembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 29 de diciembre

Directv tiene la mejor agenda de eventos deportivos

Para este lunes 29 de diciembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO: