EP Petroecuador suspende la entrega de asfalto y afecta obras en Pichincha

La Prefectura de Pichincha informó que Petroecuador suspendió los despachos de asfalto y afectaría siete obras viales

Referencia. La suspensión de asfalto desde la Refinería de Esmeraldas afecta obras viales en Pichincha.

La Prefectura de Pichincha informó que EP Petroecuador suspendió temporalmente los despachos de asfalto desde la Refinería de Esmeraldas a partir del 4 de marzo, situación que impactará directamente en la ejecución de siete obras viales en la provincia.

Según el comunicado oficial emitido por la institución provincial, la Refinería de Esmeraldas es la principal proveedora de asfalto del país, insumo fundamental para la producción de mezcla asfáltica utilizada en trabajos de mantenimiento y mejoramiento vial. La empresa estatal prevé que la normalización del abastecimiento de asfalto se concrete hacia finales de marzo.

Obras viales en Pichincha afectadas por la suspensión de asfalto

La suspensión del suministro provocará retrasos temporales tanto en obras ejecutadas directamente por la Prefectura como en proyectos contratados con empresas privadas. Entre las obras viales en Pichincha afectadas constan:

Mantenimiento periódico de la vía Alóag – Unión del Toachi.

Mantenimiento rutinario de la vía Mitad del Mundo – Río Blanco.

Mejoramiento de la vía Cangahua – Oyacachi, en Cayambe.

Mejoramiento de la vía Nayón-Cumbayá, en el cantón Quito.

Mejoramiento de la vía Gualea Cruz – El Porvenir.

Mejoramiento de la vía Pacto - Pacto Loma - La Delicia.

Mejoramiento de las vías internas del Parque Arqueológico Cochasquí, en Pedro Moncayo.

Estas intervenciones forman parte del plan de fortalecimiento de la movilidad en Pichincha, por lo que la suspensión del asfalto representa un desafío temporal para el cronograma establecido.

Prefectura de Pichincha dará seguimiento a la situación

La institución provincial aseguró que mantendrá informada a la ciudadanía sobre la evolución del abastecimiento de asfalto y la reprogramación de los trabajos. La suspensión de los despachos por parte de EP Petroecuador genera expectativa en los gobiernos locales y contratistas, debido a la importancia estratégica del asfalto para la infraestructura vial.

Con esta medida, la Prefectura de Pichincha recalca que los retrasos serán temporales y dependerán de la reanudación del suministro desde la Refinería de Esmeraldas, clave para garantizar la continuidad de las obras.

