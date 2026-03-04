19 años de cárcel y millonario pago por tráfico de drogas en parroquia rural de Quito

Al detenido se le encontró con siete paquetes de marihuana

Imagen referencial. El Tribunal de Garantías Penales también impuso del pago de 600 salarios básicos.

La alerta ciudadana permitió que la Policía descubriera a un hombre que vendía drogas en la parroquia de El Quinche, al nororiente de Quito, hecho que terminó con una condena de 19 años de privación de libertad.

Te invitamos a leer: Turno revisión vehicular Quito: Fechas para cumplir el trámite

Según explicó la Fiscalía este 4 de marzo de 2026, los hechos se registraron el 18 de julio de 2025, cuando el acusado fue detenido con siete paquetes de marihuana, cuyo peso total alcanzó los 795 gramos. La sustancia fue confirmada mediante pericia química y el acta de pesaje fue presentada como evidencia durante el juicio.

Deslizamiento en Nayón: se analiza la apertura parcial de la antigua vía Leer más

El agente que realizó la aprehensión detalló ante el Tribunal que la intervención se dio tras recibir una denuncia ciudadana anónima.

El informe señalaba que un hombre vendía drogas en los alrededores y describía características físicas que coincidían con el ahora sentenciado. Esta alerta fue clave para la detención.

La defensa alegó que era para consumo personal

De acuerdo con la Fiscalía, durante la audiencia, la defensa intentó argumentar que la cantidad de marihuana no superaba la destinada a consumo personal, pero los jueces desestimaron la alegación por falta de pruebas.

El Tribunal de Garantías Penales no solo impuso la pena privativa de libertad de 19 años, sino que también ordenó el pago de 600 salarios básicos unificados.

La condena se fundamenta en el artículo 220, numeral 1, literal c, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta escala, con penas que van de 19 a 22 años.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!