PLAN SALUD
Revisión vehicular Quito
La revisión vehicular es un procedimiento obligatorio que busca garantizar que los automotores se encuentren en condiciones óptimas.Foto: Leonardo Velasco

Turno revisión vehicular Quito: Fechas para cumplir el trámite

El proceso de revisión técnica vehicular se reanudó en Quito el 3 de marzo de 2026

Después de un mes de suspensión provocada por la investigación de la Fiscalía en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el proceso de revisión técnica vehicular se reanudó en Quito el 3 de marzo de 2026. Así lo informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), que ya opera en sus seis centros de revisión en la capital.

La entidad municipal detalló que durante todo marzo podrán cumplir con el trámite obligatorio los vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2. Según cifras oficiales, alrededor de 120.000 automotores con esos dígitos deben realizar la revisión en este periodo.

REVISION VEHICULAR QUITO

AMT reanuda la revisión técnica vehicular tras suspensión de dos meses

Proceso y requisitos

Los propietarios interesados en acceder al servicio deben ingresar al portal web www.amt.go.ec, donde primero deberán cancelar los valores pendientes antes de agendar su cita.

La atención en los centros de revisión es de lunes a sábado, en horario de 07:00 a 18:00.

La AMT precisó además que los dueños de vehículos con placa terminada en 1 estarán exonerados de la multa por calendarización, cuyo valor es de $ 25.

Trámite indispensable para circular

La revisión técnica vehicular es un requisito obligatorio para que los vehículos puedan circular sin inconvenientes en las vías del Distrito Metropolitano de Quito. Este proceso verifica el estado mecánico y las condiciones de seguridad de los automotores.

RELACIONADAS

No obstante, la AMT recordó que el proceso de matriculación vehicular continúa suspendido, ya que depende del sistema AXIS 4.0, administrado a escala nacional por la ANT. Hasta que ese sistema no sea restablecido completamente, ese trámite no podrá retomarse en la capital.

