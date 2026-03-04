Matriculación vehicular en Ecuador: ¿Quiénes deben hacerlo en marzo?

La matriculación vehicular no se ha detenido en el Ecuador. Esto es lo que debes saber para cumplir con este requisito

Con el inicio de un nuevo mes se reactiva el calendario oficial de matriculación vehicular en el país, en medio de cuestionamientos recientes por la situación administrativa de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). El proceso incluye la Revisión Técnica Vehicular (RTV) y la renovación anual del permiso de circulación, trámites obligatorios para poder circular sin restricciones.

¿Quiénes deben hacerlo en marzo?

Durante marzo deben cumplir con la matriculación los propietarios de vehículos y motocicletas cuya placa termina en el dígito 2. Postergar el trámite, advierten las autoridades, no solo genera recargos, sino que puede derivar en la retención del automotor si se circula con documentos caducados.

El calendario de revisión se organiza según el último dígito de la placa. Enero está habilitado para todos los números; febrero corresponde a placas terminadas en 1 —con una ampliación excepcional anunciada hasta el 14 de marzo sin recargo en 2026—; marzo para el dígito 2; abril (3); mayo (4); junio (5); julio (6); agosto (7); septiembre (8); octubre (9) y noviembre (0). En diciembre se atiende a los rezagados de cualquier mes.

¿Qué ocurre si no lo hago a tiempo?

El incumplimiento activa multas adicionales a los valores ordinarios. Entre ellas consta un recargo de 25 dólares por no realizar el trámite en el mes correspondiente, una sanción de 50 dólares por no presentarse o no aprobar la Revisión Técnica Vehicular y una penalidad de 25 dólares establecida por el Servicio de Rentas Internas (SRI) por no cancelar el impuesto a la propiedad vehicular dentro del periodo anual. A estos montos se suman intereses diarios por mora tanto en la ANT como en el SRI.

¿Cómo realizar el proceso en Guayaquil?

En Guayaquil, la RTV se realiza a través del consorcio SGS – Revisiones Técnicas, con centros ubicados en el norte, junto a la troncal de la Metrovía en Río Daule; en el sur, en la avenida 25 de Julio y Cacique Tomalá; y en la vía a Daule. El horario de atención es de lunes a viernes de 07:00 a 18:00 y los sábados de 07:00 a 13:00, según información oficial.

Las autoridades recomiendan agendar con anticipación la cita y verificar que no existan valores pendientes antes de acudir a la revisión. En un contexto de alta demanda y fiscalización constante, cumplir con el calendario no solo evita sanciones, sino que garantiza la circulación legal del vehículo durante el resto del año.

