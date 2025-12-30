Las películas más taquilleras de 2025: cinco éxitos del cine comercial

Este es un repaso por las películas más taquilleras de 2025, entre franquicias, remakes y cine comercial global

Una película de Minecraft es, sin duda, un largometraje que tiene pleno sentido para los fanáticos del juego en el que fue inspirado.

Dos mil veinticinco, en lo que a cine respecta, ha sido un año disidente, infantilizado, ardiente y entregado -absolutamente- a todo aquello que resulte festivo para la juventud.

Muchas de las triunfadoras en las taquillas del mundo han sido remakes de viejas historias fílmicas, dibujos animados, cintas de terror, sagas y franquicias. Con ellas abarrotaron las salas de cine… pero ninguna película seria ingresó a la cancha.

Ecuador, en el ramo de la diversión, al igual que el resto del orbe, mostró similitudes en géneros cinematográficos y apreciaciones. Hoy se puede afirmar que esta nómina puede repetirse en cualquier ciudad del planeta y será correcta, salvo por aquellas que dividen a los críticos especializados. Y estas últimas no figuran en el campeonato que genera el box office.

Aprovecho este lapsus para informar que, en el próximo artículo, escribiré sobre los mejores largometrajes de 2025 que, exceptuando Wicked: por siempre ($226 millones), no disfrutaron de iguales beneficios. Aun así, sus productores ganaron algo y ahora se les permitirá frotar las manos con el oro que baña al Óscar. ¡Vamos con ellas!

Lilo y Stitch: Un clásico reinventado con alma propia

Estrenada en Ecuador el 23 de mayo, Lilo y Stitch captó la atención por su marcada diferencia en la técnica del anime. No es una copia del filme exhibido en 2002: la cinta actual tiene alma propia.

Destaca, además, el manejo del color. La música acompaña de manera distinta a cada personaje, especialmente a las figuras femeninas.

Digno de mención es la inclusión en la banda sonora de la canción Blue Hawaii, interpretada por Elvis Presley en 1961, detalle que hizo que los abuelos de los niños que asistieron a verla se sintieran mejor.

Taquilla mundial: 1.000 millones de dólares.

El conjuro, últimos ritos: El miedo persiste, la fórmula se desgasta

En 1986, los investigadores paranormales Ed Warren (Patrick Wilson) y Lorraine Warren (Vera Farmiga) viajan a Pensilvania para enfrentar a un demonio que surge en la casa de una familia.

Diría que este capítulo, última entrega de la franquicia, fue decepcionante; sin embargo, logró mantener lo espeluznante de la trama. Lo afirmo porque, en la función a la que asistí, alguien gritó en la sala y todos saltamos del susto, no provocado por el filme sino por una espectadora. Aquello ayudó a captar las intenciones del director… y vaya que lo logró.

Taquilla mundial: 494 millones de dólares.

Cómo entrenar a tu dragón: La amistad como eje de un espectáculo visual

Hipo, un niño vikingo (Mason Thames), desafía la tradición al hacerse amigo de un dragón llamado Chimuelo. Surgirá una amenaza que los pondrá en peligro y forjará la llave de un nuevo futuro.

En esta segunda versión, el filme recrea lo que fue dibujo animado mediante imágenes reales apoyadas plenamente en efectos digitales. Sin dejar de lado su mensaje central: exaltar la amistad y el valor, enmarcados en paisajes imponentes y bajo la sombra del siempre inquietante destino.

Taquilla mundial: 636,2 millones de dólares.

Una película de Minecraft: Del videojuego a la pantalla grande

Cuatro inadaptados son arrastrados al Overworld, un portal que se nutre de la imaginación. Para volver a casa deberán dominar el terreno mientras se embarcan en una búsqueda, con la ayuda de un mercader de picaportes llamado Steve (Jack Black).

Basada en el videojuego, la historia se eleva al ser interpretada por seres humanos entre bloques de construcción convencionales. Un largometraje que tiene pleno sentido para los fanáticos del juego; quienes lo desconocen perciben un mundo confuso y errático.

Taquilla mundial: 958'149.195 dólares.

Capitán América, un nuevo mundo: una franquicia agotada

Tras reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Thaddeus Ross (Harrison Ford), Sam Wilson (Anthony Mackie), el Capitán América, queda atrapado en un conflicto internacional tras un accidente de escala global. Deberá descubrir los motivos detrás de una conspiración mundial.

Lo más destacado de la cinta son sus efectos visuales y la cinematografía, sin olvidar el desempeño de Harrison Ford, quien aporta simpatía y sarcasmo a su personaje. Alguien escribió: “Fantasía que bien podría ser la del presidente actual de nuestro país”. La crítica, en general, la consideró una entrega deteriorada.

Taquilla mundial: 415 millones de dólares.

