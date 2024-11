Todo lo que debes saber sobre el live action de 'Cómo entrenar a tu Dragón'

El live action de 'Cómo Entrenar a Tu Dragón' promete ser una de las producciones más esperadas de 2025. DreamWorks Animation y Universal Pictures han trabajado de la mano para llevar esta emocionante historia, que marcó a una generación, al formato de acción real.

RELACIONADAS Así se llevó a cabo la ceremonia privada en honor a Liam Payne

Bajo la dirección de Dean DeBlois, creador de la trilogía animada original, la película busca mantener la esencia que hizo a las versiones animadas un éxito mundial.

¿Qué enfermedad tiene Dave Coulier, el querido tío Joey de Full House? Leer más

Una historia que vuelve a emocionar

La película nos transporta nuevamente a Berk, una isla vikinga donde los dragones son vistos como enemigos mortales.

La trama sigue a Hipo, un joven torpe pero valiente, quien desafía las normas de su comunidad al entablar una inesperada amistad con un dragón Furia Nocturna, conocido como 'Chimuelo'.

Este vínculo cambiará para siempre la relación entre humanos y dragones, explorando temas de aceptación, valentía y conexión.

Elenco confirmado

Mason Thames lidera el reparto como Hipo, mientras que Nico Parker (The Last Of Us) interpretará a Astrid, su compañera y eventual interés romántico. Gerard Butler regresa para dar vida a Estoico, el Vasto, líder de Berk y padre de Hipo.

El reparto incluye a Julian Dennison como Patapez, Bronwyn James como Brutilda y Harry Trevaldwyn como Brutacio. También destaca Nick Frost como Bocón, el herrero de la aldea y mentor de los jóvenes vikingos. Este elenco promete traer frescura y profundidad a los personajes que el público ya adora.

Dave Coulier defiende a John Stamos por su gesto al apoyar su lucha contra el cáncer Leer más

Un estreno muy esperado

Con un lanzamiento programado para el 13 de junio de 2025, la película será una de las grandes apuestas de Universal Pictures para ese año.

El rodaje comenzó en enero de 2024, y según las primeras imágenes filtradas, el diseño de escenarios y la caracterización de los personajes son fieles al universo vikinga de las películas originales.

El anuncio del live action ha generado un gran entusiasmo entre los seguidores de la saga. Las primeras imágenes de Hipo y Chimuelo habían sido bien recibidas cuando se filtraron a inicios del año, destacándose la fidelidad visual y el compromiso del equipo creativo para honrar la historia original.

También hay una mezcla de expectativas y preocupación, ya que las adaptaciones live action siempre enfrentan el desafío de estar a la altura de sus predecesoras animadas.

El live action de 'Cómo Entrenar a Tu Dragón' no solo busca revivir la magia de las películas originales, sino también atraer a una nueva audiencia.

Al igual que otras adaptaciones recientes, este proyecto muestra cómo los estudios están apostando por transformar grandes éxitos animados en experiencias más inmersivas y tangibles para el público global.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.