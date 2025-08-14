Una funcionaria es el hilo que une a la Presidencia con la campaña contra la Corte

El nombre de la directora comunicacional de Coyuntura de la Presidencia consta en el boletín del colectivo Ecuador Merece Paz

Una valla con un mensaje contra la Corte Constitucional deja un rastro hasta llegar a Cristina Maggi.

La pantalla gigante instalada en la intersección de las avenidas Ladrón de Guevara y 12 de Octubre, en Quito, mostró por días un mensaje polémico: “¡La Corte suspendió artículos clave para la seguridad de todos los ecuatorianos!”, acompañado de un contador de muertes violentas registradas en agosto de 2025. El mensaje incluía el logotipo del colectivo Ecuador Merece Paz.

El rastro de esta campaña apunta a una persona que se llama Cristina Maggi, cuyo nombre coincide con el de María Cristina Maggi Gordón, directora comunicacional de Coyuntura de la Presidencia de la República. El boletín de prensa que circuló el 7 de agosto, atribuido al colectivo, fue elaborado en un archivo Word cuyos metadatos registran como autora a “Cristina Maggi”. El documento, titulado BOLETÍN 001 – Ecuador Merece Paz, contiene un manifiesto que respalda la política de seguridad del presidente Daniel Noboa y replica el mismo logotipo que se exhibió en la valla.

No existe dirección física, electrónica ni presencia en redes sociales del supuesto colectivo. Tampoco se ha identificado vocero alguno. Aún así, el colectivo fantasma tuvo recursos para alquilar la valla y contratar y exhibir el mismo contador de muertes en camiones con pantallas LED que recorrieron Quito, Guayaquil y Cuenca, según circuló en redes sociales.

La agencia de comunicación decidió retirar la propaganda

Una valla publicitaria se instaló el la calle Ladrón de Guevara y avenida 12 de Octubre, en el centro-norte de Quito. Karina Defas / Expreso

La empresa Alacc Outdoor Ecuador, responsable del espacio publicitario, confirmó que mantiene políticas de confidencialidad sobre sus clientes. No reveló quién contrató la valla, pero decidió retirarla tras el pedido de información de este medio de este Diario. “En un gesto de buena voluntad, la gerencia general ha tomado la decisión de retirar de inmediato el espacio contratado”, respondió Juan Carlos Alfaro, representante legal de la agencia.

Ni María Cristina Maggi ni Carolina Jaramillo, vocera presidencial, han respondido las solicitudes de entrevista. Jaramillo aseguró el martes pasado que la movilización contra la Corte y la campaña fueron de naturaleza ciudadana y que no se utilizaron recursos públicos.

Sin embargo, nadie ha asumido responsabilidad por los cientos de buses contratados, las miles de pancartas impresas en papel couché de 150 gramos, los refrigerios distribuidos (que incluían sánduche y una porción de sandía), la presencia de venezolanos, las banderas tricolores ni las gigantografías con los rostros de los jueces constitucionales. Las pancartas compartieron el eslogan #FirmesPorEcuador, el mismo que utilizaron todos los ministros y las cuentas oficiales del gobierno.

Las preguntas sobre el origen de los fondos, la autoría de la campaña y el posible uso indebido de recursos públicos siguen sin respuesta.

En el archivo Word del "colectivo" Ecuador Merece Paz quedó registrado el autor: Cristina Maggi Captura de pantalla

Cristina Maggi aparece registrada ante la Contraloría General como directora comunicacional de Coyuntura. Captura de pantalla de la Contraloría General

Institución. La Dirección de Coyuntura de la Presidencia se encarga de seguir la agenda del Primer Mandatario y elabora boletines de prensa.

