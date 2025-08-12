¿El Gobierno de Noboa pagó las vallas contra los jueces de la Corte Constitucional?

Para las 11:00 de este 12 de agosto de 2025 está previsto que inicie la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa

Vallas con los rostros de los nueve jueces de la Corte Constitucional aparecieron este 12 de agosto de 2025 en la ruta de la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa.

La vocera del Palacio de Carondelet, Carolina Jaramillo, se pronunció este 12 de agosto de 2025 sobre las vallas con los rostros de los nueve jueces de la Corte Constitucional colocadas en la ruta de la marcha convocada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

Aunque las vallas aparecieron en el contexto de la marcha convocada por el Ejecutivo, Jaramillo negó que estas hayan sido elaboradas y colocadas con recursos públicos. "No se tratan de manifestaciones que vengan del Gobierno Nacional", se limitó a decir.

Quito amaneció este martes 12 de agosto de 2025, bajo un fuerte despliegue policial y militar por la movilización convocada por el presidente Daniel Noboa en contra de la Corte Constitucional.



Sigue aquí la manifestación EN VIVO 👉 https://t.co/sSTNpZS4T4 pic.twitter.com/iz3AXflydl — Diario Expreso (@Expresoec) August 12, 2025

El Gobierno resta importancia a los cuestionamientos internacionales

Por otro lado, Jaramillo se refirió a los cuestionamientos de la relatora especial para la Independencia Judicial de las Naciones Unidas ante la propuesta de someter a los jueces de la Corte Constitucional a juicio político.

RELACIONADAS Noboa pone a prueba su músculo político con una marcha hasta la Corte Constitucional

"Lo que está haciendo el Gobierno Nacional es poner sobre la mesa de debate la posibilidad de que exista un control político hacia la Corte. Esto, bajo ninguna circunstancia, no significa una arremetida o una amenaza (...)", sostuvo la vocera.

Asimismo, la portavoz del Palacio de Carondelet hizo hincapié en que la propuesta del presidente Daniel Noboa no es nueva y que, de hecho, ya es algo que se aplica en varios países como Perú, El Salvador, Brasil, Honduras, Panamá, entre otros.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!