Marchas Quito hoy EN VIVO | Así avanza la movilización convocada por Daniel Noboa

Noboa anunció que marchará junto a los ciudadanos, en contra de las últimas resoluciones de Corte Constitucional

Quito amaneció este martes 12 de agosto de 2025, bajo un fuerte despliegue policial y militar por la movilización convocada por el presidente Daniel Noboa. La marcha, que pone a prueba el capital político de Noboa, se centra en mostrar una postura opuesta a las recientes decisiones de la Corte Constitucional, que suspendió 16 artículos y una disposición de tres leyes económicas urgentes del Ejecutivo

Grupos de simpatizantes, funcionarios públicos, organizaciones sociales y ciudadanos afines al Gobierno se concentraron en el punto de partida, en la intersección de la avenida Patria y 6 de Diciembre, portando banderas del Ecuador. En el sitio también se ha levantado una pancarta con el rostro de los nueve jueces de la Corte, a quienes señalan de ser los "que le roban la paz" al país.

Mientras tanto, autoridades de tránsito han dispuesto cierres viales en el Centro Histórico y desvíos en avenidas principales como la 6 de Diciembre, Patria y Guayaquil. El ECU 911 informó que el control de seguridad se refuerza con patrullajes terrestres, caninos y vigilancia aérea.

Por otro lado, militares resguardan los exteriores de la Corte Constitucional, ante la posible llegada de manifestantes hasta el sitio.

La jornada se desarrolla bajo la mirada de organizaciones internacionales. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó días atrás su profunda preocupación por las presuntas amenazas que habría recibido la Corte Constitucional por parte de otros poderes del Estado.