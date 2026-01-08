Santa Elena vuelve a fallar en lo más básico

Moradores denuncian que la crisis del agua se repite cada feriado y exigen respuestas ante un servicio deficiente

La falta de agua potable en Santa Elena no es un hecho aislado: se repite cada feriado y temporada alta desde hace décadas, pese al crecimiento turístico e inmobiliario.

El feriado de inicio de año, que volvió a llenar de turistas las playas de Santa Elena, dejó al descubierto -una vez más- una deuda estructural que la provincia arrastra desde hace décadas: la incapacidad de garantizar agua potable de forma regular a su población. En sectores como el balneario de Punta Blanca, el servicio es intermitente o simplemente inexistente, pese al crecimiento inmobiliario, la expansión turística y el cobro sostenido de impuestos.

Una crisis que se repite

Felipe Huerta, morador del sector, relató que la crisis comenzó a evidenciarse el domingo 28 de diciembre y alcanzó su punto más crítico el 31, cuando de los grifos dejó de salir agua y solo se escuchaba el paso de aire por las tuberías. “Ni una gota”, resumió.

Ola de calor en Guayaquil: sensación térmica llegará a 37°C este miércoles Leer más

Ante la falta total del servicio, Huerta tuvo que comprar agua a tanqueros por 80 dólares para abastecer su cisterna. El líquido, aseguró, era de pozo, turbio y salobre, y el proveedor no cumplió con la capacidad ofrecida.

“Esto ya es intolerable. No es un hecho aislado ni una falla puntual: es un problema que se repite desde hace décadas, sobre todo en feriados y fines de semana”, reclamó.

Añadió que, junto a otros residentes, analizan acudir a las oficinas de la empresa Aguapen llevando toallas, jabón, cepillos de dientes y batas de baño como una protesta simbólica frente a la imposibilidad de cubrir una necesidad básica en sus propias viviendas.

Siete días ya sin agua

Luis Hidalgo, también residente de Punta Blanca, cuestionó el discurso oficial que celebra el impacto económico del turismo sin resolver las carencias estructurales. “Dicen que fue por el feriado y la gran afluencia de gente, pero ya estamos siete de enero y seguimos sin agua. Esa explicación ya no se sostiene”, señaló.

Hidalgo advirtió que la situación resulta aún más grave en un sector con alto valor inmobiliario y elevada carga tributaria. “Punta Blanca es un lugar bonito, sí, pero no puede seguir funcionando sin agua potable”, dijo.

Familias tuvieron que comprar agua a tanqueros por hasta 80 dólares, un líquido turbio, salobre y sin garantía de volumen ni potabilidad. Joffre Lino

Impuestos altos sin servicio básico

El guayaquileño Alberto Paredes, también residente, aseguró que paga más impuestos prediales en Punta Blanca que en Guayaquil, donde vive de forma permanente. “Allá resido en Los Ceibos y pago menos. Aquí vengo por temporadas y pago más. Es indignante, y no es la primera vez: este problema es histórico”, afirmó.

Gobernador del Guayas: “No nos vamos a sentar en un contexto político con nadie" Leer más

Paredes también cuestionó la promoción institucional de Santa Elena como destino turístico. “Las autoridades se la pasan diciendo que es un lugar ideal para vacacionar, que vengamos a descansar. Pero apenas llegamos, lo primero que hacemos es buscar tanqueros y botellones de agua”, se quejó.

(Le puede interesar leer: Jóvenes desaparecidos en Pedro Carbo: qué se sabe de su rastro en Santa Elena)

A ello sumó la ausencia de control y fiscalización. “¿Dónde está el alcalde de Santa Elena? ¿Quién controla a Aguapen? ¿Quién la regula o sanciona? La provincia puede tener destinos atractivos, pero su precariedad en servicios básicos es vergonzosa y humillante”, enfatizó.

Desde el sector Capaes, Rocío Mejía coincidió en que no existe una autoridad que asuma el problema con seriedad. “Se repite que el feriado dejó buenos ingresos para hoteles y negocios, pero nadie habla de lo que significa vivir y dormir sin agua, aun teniendo todos los pagos al día”, reclamó.

Mejía añadió que la falta de agua se suma a otras deficiencias persistentes, como la escasa iluminación, problemas de seguridad y ausencia de señalética. “Este tramo de la Ruta del Spondylus está igual desde hace 20 años al menos. Si en los próximos feriados todo sigue igual, simplemente no vendré. Mi madre vive en Punta Blanca, vive a escasos metros de mi casa, y las dos compartimos los mismos problemas”, argumentó.

Revisión. Personal técnico de Aguapen analizó las conexiones domiciliarias en Punta Blanca, una zona donde hasta este 7 de enero no había agua. Joffre Lino

Frente a esta crisis recurrente, colectivos sociales insisten en dos soluciones que siguen postergadas: la ampliación de la planta potabilizadora de Atahualpa, que abastece a la zona urbana y parte del área rural, y la culminación de la planta de la presa San Vicente de Colonche, destinada a dotar de agua potable a la zona rural peninsular y que permanece inconclusa.

Esta situación deviene ya décadas en todos los feriados. El impacto económico y de bienestar es negativo. Intolerable.

Felipe Huerta

residente y urbanista

Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena, reconoció que la falta de agua se ha convertido en una amenaza directa para la actividad turística. “Si se quiere seguir liderando la afluencia de visitantes, este problema tiene que resolverse de manera definitiva, y ya”, advirtió.

(Lo invitamos a leer: La polémica venta de terrenos en La Libertad aterriza en la UAFE)

Explicaciones que no convencen

Desde Aguapen, la vocera institucional Mónica Piedra indicó que la empresa trabaja para normalizar el servicio y recordó que en diciembre recibió recursos estatales para la construcción de grandes reservorios como una solución a largo plazo.

Es humillante tener que pagar tanto por los predios y vivir rodeados de problemas: sin calles, sin áreas verdes, sin agua. Y desde siempre.

Marjorie Moreira

guayaquileña, residente

“Punta Blanca y Chanduy son los sectores más complicados. Al quedarse sin agua, las tuberías se llenaron de aire y la situación se agravó. Nuestros técnicos están trabajando para normalizar el servicio”, explicó.

(Le puede interesar leer: Feriado de Carnaval 2026 en Ecuador: ¿Cuáles son los días de descanso?)

Según la funcionaria, se detectó la supuesta manipulación de válvulas de distribución en conexiones intradomiciliarias, lo que habría dejado sin agua al sector. “Sospechamos que personas malintencionadas desviaron el suministro hacia otra sitio”, afirmó.

Esa explicación no convenció, sin embargo, a las familias. “Aguapen siempre tiene excusas: grandes, pequeñas, con sustento o sin él, pero nunca sanciones”, señaló Maritza Vallarino, residente de Punta 3. “Los consorcios que prestan servicios básicos en el país parecen intocables”.

Cartagena hace fiesta sobre el agua y Guayaquil solo mira su río Leer más

Vallarino comparó la situación con Guayaquil, donde reside todo el año, salvo los meses de temporada que se refugia en la playa. “Con Interagua pasa lo mismo: cortes, mal servicio y cero sanciones. Por eso no me sorprende lo que ocurre aquí. Me molesta, pero no me sorprende. Mientras no se hable siquiera de cambiar de empresa, todo seguirá igual. Es 7 de enero y el agua apenas gotea. Si esto sigue así, me regreso a la ciudad. No pretendo experimentar más molestias. Ya suficiente tenemos con vivir rodeados de tierra y con escasa iluminación pública”, relató.

(Le puede interesar leer: La ocupación hotelera por feriado de Fin de Año fue la más alta de la última década)

Una falla que ya es provincial

Concluyó que la crisis no es exclusiva de un balneario. “En Salinas, Santa Elena y La Libertad el problema es el mismo. Nadie escucha y nadie decide ponerse del lado del usuario”, sentenció.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!