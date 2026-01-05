Expreso
Globos de agua para carnaval en Ecuador.
Globos de agua para carnaval en Ecuador.canva

Feriado de Carnaval 2026 en Ecuador: ¿Cuáles son los días de descanso?

Descubre qué días descansarás en febrero

Tras el feriado extendido de Año Nuevo, Ecuador se prepara para un nuevo descanso largo, uno de lo más esperados del año, que moviliza tanto a locales como turistas y dinamiza la economía en varias  ciudades.

El próximo descanso obligatorio es por Carnaval en febrero, con un puente que extiende los días de descanso a cuatro, al incluir el fin de semana.

¿Qué fecha es carnaval 2026 en Ecuador?

Según el calendario de feriados nacionales, Carnaval cae lunes 16 y martes 17 de febrero y se une al fin de semana previo, es decir sábado 14 y domingo 15 de febrero.

Luego de este descanso, el siguiente es en el mes de abril por Viernes Santo que cae 3 de abril.

Calendario de feriados 2026

