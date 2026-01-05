Concurso para renovar el CNE cumplirá 4 meses detenido

La comisión de selección sesionó, pero no pudo avanzar en el proceso para renovar el CNE. Enviará una consulta al Cpccs

Los catedráticos universitarios que elaboraron el 8 de septiembre de 2025 las preguntas para el concurso del CNE serán reemplazados para avanzar en el proceso.

La Comisión de Selección del concurso para renovar al Consejo Nacional Electoral (CNE) retomó el trámite del proceso de designación este 5 de enero de 2026, pero no logró destrabarlo. Esto porque sus miembros se enfrascaron en la discusión sobre los alcances de la última resolución que emitió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre retroceder el trámite, la cual fue emitida el pasado 10 de diciembre de 2025.

Por ello, la Comisión decidió enviar una consulta al Pleno para que aclare el alcance de la disposición que planteaba "retrotraer el proceso hasta la fase de selección de los catedráticos", quienes deberán elaborar el banco de preguntas del examen escrito de los postulantes. La duda se generó porque la resolución señalaba "dar seguimiento a la difusión de requerimiento" de los docentes y se cuestionaba quién debía convocarlos.

El integrante Jhon Silva planteó la moción para "consultar al Pleno del Cpccs el alcance normativo sobre dos puntos de la resolución para determinar las atribuciones de la comisión de selección en cuanto a requerir a las universidades los catedráticos. Que precise quién realiza la convocatoria" de aquellos maestros, subrayó.

¿Por qué se detuvo el concurso para renovar el CNE?

Según los comisionados, la respuesta permitirá enviar al Consejo de Educación Superior (CES) el oficio para requerir los nuevos profesores universitarios, quienes una vez designados se encargarán de elaborar el cuestionario de 420 preguntas que deberán rendir los aspirantes a vocales del CNE en el examen oral y escrito.

Esta fase del concurso ya se realizó hace casi 4 meses. Sin embargo, se paralizó después de que la jueza María Guamangate, de la Unidad de la Familia de Quito dispuso detener el proceso de selección por una acción de protección presentada el pasado 12 de septiembre, tres días antes de que los 163 postulantes rindan la prueba oral.

Aunque ese recurso legal fue abandonado posteriormente, el Pleno decidió suspender el proceso porque la misma comisión alegó posible filtración del banco de preguntas.

Durante la sesión de este lunes los integrantes también conocieron que los catedráticos que realizaron el anterior banco de preguntas recibirán la liquidación por su trabajo y, además, la comisión deberá elaborar un nuevo cronograma para continuar con el concurso.

Este proceso que lleva adelante el Cpccs parecía avanzar en 2025, pero se paralizó por procesos legales, dudas del mismo Pleno y ahora por otra consulta de la Comisión.

