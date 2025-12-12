Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

CONCURSO CNE SISTEMA INFORMATICO
El CPCCS dispuso reforzar el sistema informático que será utilizado para la elaboración del nuevo banco de preguntas y casos prácticos.KARINA DEFAS/EXPRESO

¿Por qué el CPCCS repetirá el banco de preguntas del concurso del CNE?

La renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) lleva tres meses suspendido por inconvenientes en el proceso

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió rehacer el banco de preguntas y los casos prácticos para la etapa de oposición del concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), el proceso más avanzado que lleva adelante el organismo.

RELACIONADAS

Como ha venido publicando EXPRESO, el concurso para la renovación parcial del CNE permanece estancado desde septiembre de 2025, cuando una jueza de Quito resolvió detener el proceso a puertas del examen escrito. Aunque la acción de protección fue posteriormente desistida, el concurso siguió paralizado a la espera de un informe jurídico que determine los pasos a seguir.

El CPCCS analizó el riesgo de una posible filtración de preguntas

Tres meses después, el CPCCS conoció el informe jurídico solicitado, el cual concluyó que era necesario retrotraer el concurso de renovación del CNE a la etapa de selección de los catedráticos que elaborarán el banco de preguntas para el examen escrito y los casos prácticos. Para ello, aprobó el CPCCS, se deberá liquidar a los docentes previamente seleccionados.

RELACIONADAS

Esta decisión, según explicó el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, responde a "dudas razonables" que varios miembros de la Comisión Ciudadana de Selección de la renovación del CNE tuvieron sobre  una posible filtración del banco de preguntas durante el tiempo en que el proceso ha permanecido estancado por recursos legales, entre otros inconvenientes.

La comisión del concurso del CNE deberá rehacer cronograma

La resolución del Pleno del CPCCS también dispone que la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para la renovación parcial del CNE presente un nuevo cronograma para las etapas pendientes del proceso, incorporando la nueva selección de catedráticos.

RELACIONADAS

En el cronograma anterior, la Comisión Ciudadana de Selección del concurso del CNE había previsto realizar el examen escrito de los postulantes el 15 de septiembre de 2025, pero no se pudo ejecutar debido a la suspensión dispuesta por una jueza de Quito.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Los cuatro sabores del ajo: cómo aprovechar su magia en la cocina navideña

  2. ¿Adiós a los diseñadores? Así cambia el trabajo con ChatGPT y Adobe integrados

  3. Salud mental en Navidad y Año Nuevo: 5 estrategias para manejar estrés y ansiedad

  4. Agresión a periodistas en terminal: Denuncian restricción a la libertad de expresión

  5. Contraloría auditará pagos del IESS: ¿Qué procesos revisarán y afectará a afiliados?

LO MÁS VISTO

  1. Militares y agentes municipales intervienen La Bahía por el espacio público

  2. El precio del cacao se desinfla, pero Ecuador exporta más

  3. Tarifas de parque Samanes: Aquí los costos formalizados por el Municipio de Guayaquil

  4. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 12 de diciembre

  5. Aquiles Álvarez dijo qué le pidió Correa cuando llegó a la Alcaldía de Guayaquil

Te recomendamos