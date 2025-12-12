¿Por qué el CPCCS repetirá el banco de preguntas del concurso del CNE?

El CPCCS dispuso reforzar el sistema informático que será utilizado para la elaboración del nuevo banco de preguntas y casos prácticos.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió rehacer el banco de preguntas y los casos prácticos para la etapa de oposición del concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), el proceso más avanzado que lleva adelante el organismo.

Como ha venido publicando EXPRESO, el concurso para la renovación parcial del CNE permanece estancado desde septiembre de 2025, cuando una jueza de Quito resolvió detener el proceso a puertas del examen escrito. Aunque la acción de protección fue posteriormente desistida, el concurso siguió paralizado a la espera de un informe jurídico que determine los pasos a seguir.

El próximo 12 de diciembre se cumplirán tres meses desde que el concurso para la primera renovación parcial del CNE quedó estancado, pese a ser el proceso más avanzado del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.



El CPCCS analizó el riesgo de una posible filtración de preguntas

Tres meses después, el CPCCS conoció el informe jurídico solicitado, el cual concluyó que era necesario retrotraer el concurso de renovación del CNE a la etapa de selección de los catedráticos que elaborarán el banco de preguntas para el examen escrito y los casos prácticos. Para ello, aprobó el CPCCS, se deberá liquidar a los docentes previamente seleccionados.

Esta decisión, según explicó el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, responde a "dudas razonables" que varios miembros de la Comisión Ciudadana de Selección de la renovación del CNE tuvieron sobre una posible filtración del banco de preguntas durante el tiempo en que el proceso ha permanecido estancado por recursos legales, entre otros inconvenientes.

La comisión del concurso del CNE deberá rehacer cronograma

La resolución del Pleno del CPCCS también dispone que la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para la renovación parcial del CNE presente un nuevo cronograma para las etapas pendientes del proceso, incorporando la nueva selección de catedráticos.

En el cronograma anterior, la Comisión Ciudadana de Selección del concurso del CNE había previsto realizar el examen escrito de los postulantes el 15 de septiembre de 2025, pero no se pudo ejecutar debido a la suspensión dispuesta por una jueza de Quito.

