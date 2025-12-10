Concurso Fiscalía: equipo técnico invalida pedidos de recalificación de postulantes

El equipo técnico recomienda al CPCCS ratificar las calificaciones de los aspirantes a la Comisión Ciudadana de Selección

El equipo técnico sesionó el 9 de diciembre de 2025 con miembros suplentes.

El equipo técnico del concurso para la selección y designación del próximo fiscal general del Estado resolvió inadmitir los pedidos de recalificación solicitados por los postulantes a integrar la Comisión Ciudadana de Selección del proceso.

De acuerdo con el informe leído durante la sesión del 9 de diciembre de 2025, solo diez de los 38 postulantes presentaron su pedido de recalificación. Todos los solicitantes pertenecen al listado de postulantes hombres a la Comisión Ciudadana.

La mayoría de postulantes centró sus reclamos en la formación académica o experiencia laboral que, a su criterio, el equipo técnico no tomó en cuenta para la calificación de méritos. Sin embargo, los pedidos fueron inadmitidos por considerarse infundados.

El Pleno del CPCCS resolvió corregir la calificación de méritos de una de las postulantes mujeres para integrar la Comisión Ciudadana de Selección del concurso destinado a elegir al fiscal general del Estado.



Equipo técnico recomienda al CPCCS ratificar las calificaciones

En ese sentido, el informe aprobado por el equipo técnico recomienda al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) ratificar las calificaciones obtenidas por los postulantes que presentaron su presentaron su pedido de recalificación.

Los postulantes en cuestión son:

Gonzalo Luis Balcázar Campoverde Wellington Amado Andachi Trujillo Andrés Guillermo Cruz Morán David Eduardo Bonilla Díaz Andrés Sebastián Benítez Triviño Danny Santiago Avilés Espinosa David Paúl Bazurto Albán Jorge Luis Simbaña Balseca José Antonio Núñez Chávez Hugo Vicente Ludeña Eras

El Pleno del CPCCS es presidido por Andrés Fantoni. ARCHIVO: CPCCS

Veeduría ciudadana denuncia censura por parte del CPCCS

Por otro lado, la veeduría ciudadana del concurso para la selección y designación del próximo fiscal general del Estado denunció este 10 de diciembre de 2025 que no fue notificado de la sesión del equipo técnico y que incluso sufre censura por parte del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

A través de un oficio público remitido al Pleno del CPCCS presidido por Andrés Fantoni, el coordinador de la veeduría, Hugo Arteaga Vinueza, realizó una protesta formal ante las presuntas irregularidades ocurridas en el concurso.

La veeduría señala, por ejemplo, que no fueron notificados de las sesión del 9 de diciembre de 2025, pese a que el equipo técnico dijo lo contrario. Asimismo, denuncian la "eliminación deliberada de las opiniones de protesta y comentarios ciudadanos del registro de la transmisión oficial del canal de YoutTube, configurando un acto de censura, manipulación de registro público y supresión de evidencia que agrava sustancialmente las vulneraciones denunciadas".

