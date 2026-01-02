Bryan Bentaberry refuerza Olimpia de Paraguay tras pasar por Mushuc Runa

El uruguayo se hizo conocer en el Ponchito donde fue una de las sorpresas en Copa Sudamericana

Bryan Bentaberry (c) y Carlos Orejuela (d) en uno de los festejos de Mushuc Runa.

El defensor uruguayo Bryan Bentaberry, quien recientemente salió del Mushuc Runa de Ecuador, y el atacante argentino Franco Alfonso, arribaron este viernes 2 de enero a la capital paraguaya para incorporarse a las filas de Olimpia, informaron varios medios locales.

“Vengo a firmar por dos años con Olimpia”, dijo Bentaberry al canal ABC TV a su llegada al aeropuerto Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad paraguaya de Luque (centro).

“Estoy contento con este paso en mi carrera, era algo que venía buscando desde el año pasado”, agregó el defensor de 28 años, quien llegar de jugar en el Mushuc Runa de Ecuador, equipo revelación de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025.

⚪⚫Bryan Bentaberry es otra de las apuestas franjeadas para este 2026. El defensor uruguayo de 28 años llega como agente libre, su último club fue el Mushuc Runa ecuatoriano. Firmará por dos temporadas.



🗣️"Puedo jugar bien de central como de lateral. Vengo a dejarlo todo, va a… pic.twitter.com/iBEEZC9Fho — Tigo Sports (@TigoSportsPY) January 2, 2026

Bentaberry desarrolló casi toda su carrera en Uruguay, donde militó en Danubio, Villa Española, Club Atlético Cerro, Club Atlético Progreso, Cerro Largo y Liverpool, además de pasar por el boliviano Bolívar.

Como él, también arribó a suelo guaraní el delantero Franco Alfonso, procedente de Central Córdoba de Argentina.

Esta es la primera experiencia internacional del atacante de 23 años, quien debutó en River Plate (2023) y luego pasó por Huracán (2023-2024), ambos de Argentina.

Será compañero del ecuatoriano Aníbal Chalá

Olimpia ha oficializado la incorporación de otros seis refuerzos de cara a la temporada 2026, en la que buscará recuperarse tras finalizar en la octava posición del Torneo Clausura local.

El Decano incorporó al defensor ecuatoriano Aníbal Chalá, al portero uruguayo Sebastián Lentinelly y a su compatriota, el mediocampista Alejandro Silva, además de los defensores paraguayos Mateo Gamarra y Raúl Cáceres y del mediocampista argentino Juan Fernando Alfaro.