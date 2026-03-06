Ciclovía de Guayaquil: Desaparece tramo de avenida Machala entre crítica de ciclistas

Municipio asegura que se analiza la cicloinfraestructura existente, implementada en la pandemia, para realizar mejoras

Sin bolardos ni control de agentes de la ATM, el tramo de la ciclovía en la avenida Machala se ha convertido en parqueo de autos y motos.

El descuido de la ciclovía en Guayaquil, que tiene el desafío de conectar con más puntos, muestra sus primeras consecuencias. El tramo de la avenida Machala, entre Quisquís y Hurtado, ha desaparecido.

RELACIONADAS Tricimotos rompen la calma de los vecindarios del norte de Guayaquil

Fue una de las principales apuestas para fomentar la movilidad activa en una ciudad que le da la espalda a sus peatones y a quienes apuestan por movilizarse en un vehículo que no contamina ni congestiona.

Moverse en bicicleta o patines puede ser arriesgado, por la violencia vial, pero no imposible. Impulsada por las restricciones de la pandemia, en 2020, se implementaron 21 kilómetros de ciclovía en el centro, de un total de 100 ofrecidos por Cynthia Viteri.

La administración de la exalcaldesa no solo que no completó el recorrido diseñado sino que nunca le dio mantenimiento, algo que la Alcaldía de Aquiles Álvarez copió.

Los bolardos, que el paso de los años, las maniobras imprudentes de conductores y el descuido municipal habían dañado, ya no existen. La pintura se sigue borrando y lo que antes era un tramo seguro para movilizarse, hoy es utilizado como parqueo, pese a que la señalética lo prohíbe.

El tramo desaparecido conectaba la ciclovía de la calle Quisquís con la de la avenida Machala

Otros tramos de ciclovía estarían por desaparecer

Guayaquil mantiene el desafío de abandonar el modelo procarro que 'mata' las ciudades Leer más

“La eliminación del tramo de ciclovía de la avenida Machala evidencia el cero compromiso que tiene esta administración municipal en movilidad sostenible”, afirma el activista Álex Moreno, quien integró la Mesa de Movilidad Urbano Sostenible (MMUS).

Él recordó que la MMUS está inactiva, luego de que la Alcaldía inició un proceso para captar nuevos integrantes, pero nunca se completó.

Moreno alertó que otros tramos, como el de la calle García Moreno, también están en riesgo de desaparecer.

“Esta administración ha caído en ese vicio de hacer consultorías y nada más, apegándose a lo que dice la letra muerta y no ejecutando la infraestructura que tiene que darse para varios medios de movilidad activa”, señaló.

RELACIONADAS Cicloparqueos en Guayaquil siguen en una senda de robos e irrespeto

La Alcaldía aseguró a EXPRESO que aún no se define el trazado que tendrá la cicloinfraestructura que unirá el centro con universidades del norte, que ofrecido para febrero del 2026. La actual es analizada para posibles mejoras, se aseguró.

Esta nueva ciclovía genera expectativa, aunque biciusuarias como Diana González creen que “sin un verdadero plan integral que busque que la gente vea al ciclismo como opción de movilización, es complicado que funcione del todo”.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!