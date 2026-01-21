Nueva ciclovía en Guayaquil: En febrero se conocería ruta definitiva de 17 kilómetros

Unir el centro de la ciudad con la Universidad de Guayaquil y Urdesa es uno de los planteamientos de la cicloinfraestructura

En la avenida Delta, afuera de la Universidad de Guayaquil, hay un tramo de ciclovía al que le falta conexión para que tenga mayor efectividad.

Autoridades y técnicos del Municipio de Guayaquil y de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) participan en el diseño de la nueva ciclovía que se hará para unir el centro con universidades.

Documentos y computadores portátiles en una mesa, así como una pantalla táctil, sirven como herramientas para visualizar lo que hay afuera de la oficina: las calles donde se pedalea.

Así se observa en las fotografías que la Alcaldía publicó este miércoles 21 de enero y en las que se ve al asesor municipal, Luis Alfonso Saltos, y al gerente de la ATM, Fernando Navas, entre otros.

Como una "una reunión técnica en la que se presentaron los avances de la consultoría a distintas entidades de la corporación municipal" se describió al encuentro.

Se trata de la consultoría que la empresa Geocimientos ejecuta para ofrecer dos opciones para la ciclovía que se extenderá por 17 kilómetros, con una inversión de 123.000,09 dólares.

"El proyecto se encuentra en su segunda fase, iniciada el pasado 5 de enero, centrada en la definición de la propuesta final que permitirá conectar a 21 universidades", indicó la Alcaldía.

19 de febrero de 2026 es la fecha prevista por el Municipio para conocer el trazado definitivo de la ciclovía

Se trata de centros de educación superior que tienen instalaciones en el centro, pero también en zonas como Urdesa y Miraflores. El proyecto apunta a la movilidad de sus estudiantes.

¿Cuál sería la ruta de la ciclovía?

En las fotografías se aprecia un trazado que involucra a puntos como Puerto Santa Ana, para acceder desde el centro hacia La Atarazana, donde está el campus del Instituto Tecnológico Bolivariano (ITB).

Desde ahí se plantea la conexión hacia Urdesa a través de las avenidas Kennedy y Víctor Emilio Estrada, donde un tramo de ciclovía existente bordea a la Universidad de Guayaquil.

Circunvalando a Urdesa, la infraestructura ciclista llegaría a sectores como Mapasingue y Miraflores, donde están la Facso (Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil) y la Universidad Casa Grande.

Otro probable trazado, que se observa en las imágenes, se plantea por la avenida 9 de Octubre, el puente 5 de Junio y un tramo de la avenida Carlos Julio Arosemena.

"La consultoría incorporará recomendaciones técnicas y espaciales dirigidas a las instituciones universitarias, puntos de interconexión con redes de movilidad más amplias y propuestas de modelos de gestión que incentiven el uso multimodal y el cambio de hábitos en la movilidad cotidiana", se mencionó en la publicación municipal.

En los bajos del Municipio de Guayaquil y la Gobernación del Guayas, con los propios vehículos oficiales se irrespeta la ciclovía en la avenida Malecón. FREDDY RODRÍGUEZ

Quienes se movilizan en bicicleta manifestaron a EXPRESO su preocupación de que la nueva ciclovía garantice la seguridad vial de los biciusuarios, a través de una correcta segregación y mantenimiento.

Es justamente esa falta de cuidado, en los 21 kilómetros de ciclovía existente en el centro y suroeste, lo que preocupa a activistas como Alberto Hidalgo, quien recordó que los estudios suelen archivarse.

En ese caso será tarea de los concejales fiscalizar el dinero invertido en los estudios, advirtió Sofía Gordón, de la Coalición Nacional por la Movilidad Segura en Ecuador.

Aún falta un mes para conocer el desenlace de este proyecto. Mientras los técnicos diseñan en oficina, los biciusuarios siguen enfrentando la inseguridad vial y la inequidad en las calles.

