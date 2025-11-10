Expreso
PLENO CPCCS ANDRES FANTONI
El Pleno del CPCCS es presidido por Andrés Fantoni.ARCHIVO: CPCCS

Concurso Fiscalía: CPCCS descalifica a postulantes a comisión y avanza a etapa final

La conformación de la Comisión Ciudadana de Selección entra en la fase de calificación de méritos

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió, este lunes 10 de noviembre de 2025, descalificar a cuatro postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para la designación del nuevo fiscal general del Estado.

En sesión extraordinaria, el Pleno del CPCCS, presidido por Andrés Fantoni, conoció el informe del equipo técnico del proceso, que tras analizar las impugnaciones ciudadanas y sus contestaciones, recomendó la descalificación de los cuatro postulantes.

RELACIONADAS

Las recomendaciones del equipo técnico fueron acogidas por el Pleno del CPCCS, que resolvió la descalificación de José Daniel Montesdeoca PalaciosHéctor Bolívar Freire VillafuerteAlex Leopoldo Bósquez CáceresEdgar Joselito Arguello Saltos.

Todos fueron cuestionados por sus vínculos con organizaciones políticas y su participación en procesos electorales, por lo que el equipo técnico consideró válida la duda sobre su independencia para el proceso de selección y designación del próximo fiscal general.

Conformación de Comisión Ciudadana entra a su etapa final

Con la descalificación de los cuatro postulantes, el CPCCS dio por concluida la etapa de escrutinio e impugnación ciudadana de los aspirantes a la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general.

RELACIONADAS

Además, el CPCCS dispuso el inicio de la última etapa para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección: la fase de calificación de méritos de los postulantes provenientes de la ciudadanía y de las organizaciones sociales.

Para la revisión de méritos, el CPCCS dispuso además que se principalice a los suplentes del equipo técnico del concurso con el fin de “presentar los resultados en el menor tiempo posible”. Una vez superada esta etapa, se realizará el sorteo para designar a los integrantes de la Comisión Ciudadana.

