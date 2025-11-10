Concurso Fiscalía: CPCCS descalifica a postulantes a comisión y avanza a etapa final

La conformación de la Comisión Ciudadana de Selección entra en la fase de calificación de méritos

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió, este lunes 10 de noviembre de 2025, descalificar a cuatro postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para la designación del nuevo fiscal general del Estado.

En sesión extraordinaria, el Pleno del CPCCS, presidido por Andrés Fantoni, conoció el informe del equipo técnico del proceso, que tras analizar las impugnaciones ciudadanas y sus contestaciones, recomendó la descalificación de los cuatro postulantes.

Las recomendaciones del equipo técnico fueron acogidas por el Pleno del CPCCS, que resolvió la descalificación de José Daniel Montesdeoca Palacios, Héctor Bolívar Freire Villafuerte, Alex Leopoldo Bósquez Cáceres y Edgar Joselito Arguello Saltos.

Todos fueron cuestionados por sus vínculos con organizaciones políticas y su participación en procesos electorales, por lo que el equipo técnico consideró válida la duda sobre su independencia para el proceso de selección y designación del próximo fiscal general.

El equipo técnico del concurso para fiscal general recomendó al CPCCS aceptar las impugnaciones y descalificar a cuatro postulantes.



Conformación de Comisión Ciudadana entra a su etapa final

Con la descalificación de los cuatro postulantes, el CPCCS dio por concluida la etapa de escrutinio e impugnación ciudadana de los aspirantes a la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general.

Además, el CPCCS dispuso el inicio de la última etapa para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección: la fase de calificación de méritos de los postulantes provenientes de la ciudadanía y de las organizaciones sociales.

Para la revisión de méritos, el CPCCS dispuso además que se principalice a los suplentes del equipo técnico del concurso con el fin de “presentar los resultados en el menor tiempo posible”. Una vez superada esta etapa, se realizará el sorteo para designar a los integrantes de la Comisión Ciudadana.

Iniciamos la última etapa del proceso de conformación de la Comisión Ciudadana de Selección del Concurso de Fiscal General del Estado. El Pleno del CPCCS descalificó del proceso a 4 candidatos, e inició la calificación de méritos para los postulantes de la ciudadanía. — Participa Ecuador (@CpccsEc) November 10, 2025

