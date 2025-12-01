Carlos Leonardo Alarcón seguirá como fiscal encargado por al menos siete meses

El concurso del Cpccs avanza con retrasos que podrían extender la permanencia de Alarcón

Carlos Leonardo Alarcón, fiscal general encargado, cuya permanencia se proyecta por al menos siete meses mientras avanza el concurso del Cpccs

El fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, permanecerá en funciones por al menos siete meses, aunque ese plazo podría extenderse. Todo dependerá del avance —o los retrasos— del concurso para designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.

Los concursos que organiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) suelen prolongarse por diversos factores. Entre ellos están las tensiones políticas que atraviesan a la institución cada vez que debe nombrar autoridades, los cambios constantes entre sus consejeros y las acciones de protección que se presentan durante los procesos, las cuales pueden frenar cualquier etapa por meses.

¿En qué etapa está el concurso?

Elecciones en Honduras: Trump respalda a Tito Asfura en medio de tensión electoral Leer más

Según Andrés Fantoni, presidente del Cpccs, el concurso para fiscal general avanza “de acuerdo al cronograma”. Aunque la lista de postulantes debió estar lista en octubre de 2025, todo apunta a que la Comisión Ciudadana de Selección recién quedará conformada en diciembre de 2025.

La comisión está integrada por 10 miembros: cinco representantes de las funciones del Estado y cinco personas provenientes de la sociedad civil. En este momento, continúa pendiente completar las vacantes correspondientes a los delegados ciudadanos.

Una vez conformada, la comisión deberá abrir la convocatoria y, por normativa, tendrá un plazo máximo de seis meses para elegir al nuevo fiscal. Si el proceso fluye sin interrupciones, la designación debería concretarse hacia junio de 2026. Sin embargo, Fantoni advirtió que el Cpccs no puede impedir que se presenten nuevas acciones de protección, lo que podría extender el proceso indefinidamente y mantener a Alarcón en el cargo sin una fecha clara de salida.

¿Qué casos deberá manejar Alarcón?

Mientras tanto, Alarcón dirige el Ministerio Público y debe impulsar la acusación fiscal en una decena de causas de alta relevancia nacional.

Entre los casos más sensibles están:

Caso Sinohydro, donde está procesado el expresidente Lenín Moreno.

Caso Ligados, en el que enfrentan cargos los exconsejeros del Cpccs Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor; además del secretario de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, y la exasambleísta Esther Cuesta, entre otros.

Caso Vidrio Libre, con el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, procesado.

Caso Vocales, que involucra a los exvocales de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo

RELACIONADAS Diagnóstico jurídico para la transformación de la justicia ecuatoriana

A esto se suman otras investigaciones de impacto nacional, como Purga, Metástasis, Plaga, Pantalla y Celu, todas activas y en etapas donde constantemente se presentan apelaciones a la prisión preventiva, así como otros recursos legales que demandan seguimiento permanente.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO