Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Donald Trump sobre elecciones en Honduras
Donald Trump se pronuncia sobre el proceso electoral en HondurasFoto: EFE

Elecciones en Honduras: Trump respalda a Tito Asfura en medio de tensión electoral

Trump respalda a Tito Asfura en elecciones hondureñas y advierte sobre influencia externa en la región

A pocos días de los comicios presidenciales en Honduras, el ambiente político se encuentra marcado por advertencias de posibles denuncias de fraude, protestas y dudas sobre la aceptación de los resultados. Las autoridades se preparan para una jornada que la ciudadanía observa con cautela, ante el temor de que el conteo final no arroje un ganador claro.

RELACIONADAS

Trump respalda a Tito Asfura como defensor de la democracia en Honduras

SRI tramites de mantenimiento

SRI realiza mantenimiento programado: revise hasta cuándo estará fuera de servicio

Leer más

En este contexto, las declaraciones internacionales han comenzado a influir en la conversación pública. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre las elecciones hondureñas previstas para el 30 de noviembre de 2025, asegurando que la democracia del país centroamericano atraviesa una prueba decisiva.

Según sus palabras, actores externos como el gobierno venezolano y lo que denominó “narcoterroristas” estarían intentando ampliar su influencia política en la región.

RELACIONADAS

Trump expresó un respaldo explícito al candidato del Partido Nacional, Tito Asfura, a quien calificó como “el hombre que se está levantando por la democracia y luchando contra Maduro”. Recordó su gestión como alcalde de Tegucigalpa, destacando proyectos de agua potable y obras viales, y lo señaló como el único aspirante con el que podría “trabajar juntos para enfrentar a los narcocomunistas y traer la ayuda necesaria”.

Tito Asfura
El candidato presidencial hondureño Tito Asfura asistió a la reunión de alcaldes y alcaldesas de la UCCI en Santo Domingo.X:@AlcaldiaDCHN

Trump cuestiona a Rixi Moncada y la vincula con Fidel Castro

El mensaje también incluyó referencias a otros contendientes. Trump describió a la aspirante Rixi Moncada como una figura cercana al ideario de Fidel Castro, mientras que cuestionó a Salvador Nasralla, a quien acusó de dividir el voto del Partido Nacional.

Además, recordó que Nasralla había apoyado previamente la candidatura de Xiomara Castro como vicepresidenta, poniendo en duda su postura actual frente al comunismo.

Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Arrestos a cónyuges extranjeros en entrevistas de ‘green card’:¿Qué está pasando?

  2. Árboles navideños en Guayaquil 2025: horarios y puntos donde se encenderán

  3. Canelazo: la bebida quiteña que pasó de tradición callejera a cóctel premiado

  4. Ecuador refuerza controles en aeropuertos tras caso de Peste Porcina Africana

  5. Liga de Quito vs. Independiente del Valle EN VIVO: partido por el título de LigaPro

LO MÁS VISTO

  1. Bryan Soria: revelan nuevos detalles del crimen en un Porsche en Samborondón

  2. Propuestas de mejora en sistema de devolución del IVA: ideas desde la sociedad civil

  3. Retrasos en devolución del IVA: Finanzas afirma que ha pagado más que en 2024

  4. Devolución IVA: los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad

  5. Daniel Noboa criticó el rol de sus ministros en la Consulta: Esto fue lo que dijo

Te recomendamos