Elecciones en Honduras: Trump respalda a Tito Asfura en medio de tensión electoral

A pocos días de los comicios presidenciales en Honduras, el ambiente político se encuentra marcado por advertencias de posibles denuncias de fraude, protestas y dudas sobre la aceptación de los resultados. Las autoridades se preparan para una jornada que la ciudadanía observa con cautela, ante el temor de que el conteo final no arroje un ganador claro.

Democracy is on trial in the coming Elections in the beautiful country of Honduras on November 30th. Will Maduro and his Narcoterrorists take over another country like they have taken over Cuba, Nicaragua, and Venezuela? The man who is standing up for Democracy, and fighting… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2025

Trump respalda a Tito Asfura como defensor de la democracia en Honduras

En este contexto, las declaraciones internacionales han comenzado a influir en la conversación pública. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre las elecciones hondureñas previstas para el 30 de noviembre de 2025, asegurando que la democracia del país centroamericano atraviesa una prueba decisiva.

Según sus palabras, actores externos como el gobierno venezolano y lo que denominó “narcoterroristas” estarían intentando ampliar su influencia política en la región.

Trump expresó un respaldo explícito al candidato del Partido Nacional, Tito Asfura, a quien calificó como “el hombre que se está levantando por la democracia y luchando contra Maduro”. Recordó su gestión como alcalde de Tegucigalpa, destacando proyectos de agua potable y obras viales, y lo señaló como el único aspirante con el que podría “trabajar juntos para enfrentar a los narcocomunistas y traer la ayuda necesaria”.

El candidato presidencial hondureño Tito Asfura asistió a la reunión de alcaldes y alcaldesas de la UCCI en Santo Domingo. X:@AlcaldiaDCHN

Trump cuestiona a Rixi Moncada y la vincula con Fidel Castro

El mensaje también incluyó referencias a otros contendientes. Trump describió a la aspirante Rixi Moncada como una figura cercana al ideario de Fidel Castro, mientras que cuestionó a Salvador Nasralla, a quien acusó de dividir el voto del Partido Nacional.

Además, recordó que Nasralla había apoyado previamente la candidatura de Xiomara Castro como vicepresidenta, poniendo en duda su postura actual frente al comunismo.

