Cynthia Gellibert denuncia hostigamiento de la correísta Mónica Palacios: ¿qué pasó?

La asambleísta Mónica Palacios grabó videos en los exteriores de la casa de la madre de la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert.

La secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, denunció este 9 de enero de 2025 lo que calificó como hostigamiento a su madre por parte de la asambleísta del correísmo Mónica Palacios, a propósito de un supuesto vínculo con la fallida venta de terrenos en La Libertad.

Más temprano, un grupo de asambleístas del correísmo acudió a la Fiscalía de La Libertad para presentar una denuncia contra el alcalde Francisco Tamariz y varios concejales por presunto peculado, tráfico de influencias y atentado contra el bien público, en relación con la venta de 93 hectáreas de terreno a Jenny Ramírez, a quien también señalaron por un posible testaferrismo y lavado de activos.

Durante la presentación de la denuncia, la asambleísta Palacios afirmó que, según fuentes humanas, Jenny Ramírez sería hija de la empleada de la secretaria Gellibert, por lo que sugirió que el Gobierno de Daniel Noboa estaría detrás de la adquisición de las hectáreas de terreno en La Libertad.

Esta es la única forma en que @MoniPalaciosZ, sabe hacer política: la más baja, la más cruel y la más miserable.



Está fuera de la casa de mi madre, construyendo un relato falso y hostigando deliberadamente a una adulta mayor de 92 años.



No es política. No es fiscalización. Es… — Cynthia Gellibert Mora (@CynthiaGelliber) January 9, 2026

Mónica Palacios llegó hasta la casa de la mamá de Cynthia Gellibert

Tras las declaraciones de Palacios, la secretaria Gellibert denunció en sus redes sociales que la asambleísta llegó hasta la casa de su madre, aunque no hizo comentario alguno respecto al presunto vínculo con la compradora de los terrenos, Jenny Ramírez.

"Esta es la única forma en que Mónica Palacios sabe hacer política: la más baja, la más cruel y la más miserable. Está fuera de la casa de mi madre, construyendo un relato falso y hostigando deliberadamente a una adulta mayor de 92 años", comentó Gellibert en redes sociales junto a fotografías de la asambleísta con su equipo grabando videos.

De acuerdo con la secretaria Gellibert, la actuación de la asambleísta Palacios no tiene buena intención: “No es política. No es fiscalización. Es acoso, persecución personal y violencia contra una persona de la tercera edad”. Además, responsabilizó a la legisladora de cualquier quebranto en la salud o riesgo que pudiera enfrentar su madre.

🛑 URGENTE 🛑

Fuentes humanas señalan que la madre de Jenny Ramirez, involucrada en la polémica venta de 93 hectáreas de terrenos municipales en La Libertad, Santa Elena, sería empleada doméstica de la señora Cynthia Gellibert, directora nacional de ADN y secretaria de la… — Mónica Palacios (@MoniPalaciosZ) January 9, 2026

Jenny Ramírez desiste de la millonaria compra de terrenos

Jenny Ramírez, compradora de las 93 hectáreas de terrenos en La Libertad, presentó este 8 de enero de 2026 un documento formal en el que desiste de la compra del terreno. La solicitud fue ingresada a las 16:10 y está dirigida al alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz. En el escrito, la joven señala que desiste de la adquisición del bien, pero solicita que la compraventa se realice a favor de una compañía interesada, con el objetivo de que ésta financie y ejecute un proyecto turístico en el sector.

En el documento, Ramírez explica que en agosto de 2025 elaboró un proyecto agroturístico para desarrollarse en las 93 hectáreas ubicadas en el sector Velasco Ibarra, el cual habría despertado el interés de una empresa privada. No obstante, indica que dicha compañía, cuyo nombre no menciona, habría condicionado su inversión a la aprobación del Municipio.

El escrito consta de tres partes. En una de ellas, Ramírez sostiene que se han vulnerado sus derechos como ciudadana y que ha sido objeto de ataques públicos, descalificaciones personales y comentarios machistas en redes sociales y medios de comunicación, los cuales atribuye a su edad y condición social, hechos que considera discriminatorios.

