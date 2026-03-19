Barcelona, sin creación ni goles en LigaPro: El análisis tras empatar ante Libertad

Exjugadores respondieron ante la realidad futbolística del Ídolo. Conoce lo que dijeron del técnico César Farías

Barcelona SC y Libertad empataron sin goles en el estadio Reina del Cisne de Loja en la fecha 5 de LigaPro.

Dos empates sin goles suma el Barcelona de César Farías de forma consecutiva. El 0-0 contra Libertad en Loja (el miércoles 18 de marzo) fue una muestra más del estilo demostrado por el director técnico en la LigaPro, donde ha priorizado el orden defensivo, la espera al rival y las “pocas aproximaciones” ofensivas.

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Luego del punto cosechado en el estadio Reina del Cisne, el exjugador Jimmy Montanero, figura histórica del Ídolo, aseguró que el equipo de Farías “no tiene brújula que pueda manejar los tiempos para hacer daño”. Argumento que coincide con el exjugador y entrenador Mike Rodríguez.

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Montanero dijo que ante los lojanos vio “pelotazos desde la parte central a los de adelante que no llegan” a concretarse en acciones de peligro.

“Barcelona nos quedó debiendo... Sacó el resultado que le convenía porque, desde el primer minuto, creo que no hizo las acciones de juego necesarias para buscar la victoria”, opinó el exdefensor, quien añadió que, en esta ocasión, “el ingreso de (Darío) Benedetto tampoco fue de gran ayuda porque no tuvo alguna chance de anotar”.

Darío Benedetto (d) llegó al partido entre Barcelona SC y Libertad sin haber anota por tres partidos. CARLOS MAZA / API

Respecto al destacado momento que vive el arquero amarillo José David Contreras, quien una vez más salvó a su equipo de una derrota, el actual comentarista en JC Radio manifestó: “El trabajo de Contreras ha sido muy eficiente. Con sobra de merecimientos es el mejor arquero que tenemos en la actualidad en el fútbol ecuatoriano”.

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Rodríguez considera que lo visto en cancha, hasta ahora, “es el estilo de Farías, pero puede mejorar a medida que pasen los entrenamientos”. Afirmó que “defensivamente se ve bien, sin embargo, hay que afinar detalles porque Contreras se está volviendo figura”.

“A Barcelona le pesa el crear oportunidades. Todavía no encuentra un equipo definido como titular. Creo que aún está probando algunos jugadores. Por ejemplo, el poner a Luis Cano como doble punta, cuando él va mejor por la derecha; además de poner a Héctor Villalba como centrodelantero”, analizó.

Por otro lado, el exatacante torero valoró el resultado, pero sin dejar de lado la necesidad de tener más posibilidades de gol.

“Para cualquier equipo va a ser importante sumar en Loja, porque al Libertad de Juan Carlos León (director técnico) es muy difícil sacarle puntos, se demostró el año pasado... Por el juego (del Ídolo), sí es algo preocupante porque no viene creando muchas oportunidades”, evaluó.

La respuesta del técnico César Farías tras el empate de Barcelona SC

El estratega venezolano aceptó que deben ser “más precisos y determinantes” y que están “trabajando en eso”.

Barcelona SC sacó un empate en su visita a Libertad. API

Sobre las críticas, el entrenador respondió: “No nos tenían fe en la Libertadores, ni con Emelec. Fueron cuestionando a cada uno de los jugadores que fueron llegando. Yo no me puedo guiar por esa narrativa. Yo sé lo que veo a diario y la creencia que tengo en esto. Pareciera que ya estuviésemos eliminados de la chance de ser campeones. Todo lo contrario, esto termina en diciembre”,

¿Cuándo vuelve a jugar Barcelona en LigaPro?

El Ídolo dirigido por César Farías no ha anotado más de un gol por partido en cinco fechas de LigaPro. La efectividad frente al arco es tarea pendiente de cara al duelo con Universidad Católica, el próximo domingo 22 de marzo en el estadio Monumental a las 15:30.

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