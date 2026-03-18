Kevin Inga supera el acoso escolar a través del boxeo

El Lobo superó el bullying gracias al boxeo y suma seis triunfos en fila como profesional.

Debido a su baja estatura cuando era niño, Kevin Inga era sometido a bullying o acoso en la escuela en su natal Latacunga (Cotopaxi), hasta que su mamá Victoria Ilaquiche lo motivó a que incursione en el boxeo para que aprenda a defenderse.

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De ese impulso ya son más de 10 años en los que Inga ha desplegado disciplina, solidez técnica y capacidad de adaptación en el ring para ostentar un invicto de seis peleas en dos años como profesional.

“Cuando mi mamá me llevó al gimnasio, decía: Ahora van a ver todos esos que me molestan, seguro me voy a desquitar. Sin embargo, fue todo lo contrario porque el boxeo me enseñó a ser calmado y formar mi carácter para no dejarme de nadie, pero con otras formas y no los puños”, confesó.

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Aunque cuando está en el ring se transforma y saca a relucir todo lo que Segundo Chango, reconocido formador de grandes boxeadores, le ha enseñado, y ahora apunta a lograr su séptimo triunfo consecutivo.

“Hemos trabajado muy bien en el gimnasio y estamos mejorando para esta pelea. Me considero una persona que trata de superarse todos los días”, apuntó el pugilista tricolor en referencia al duelo que sostendrá este sábado, en el Quorum Fight Night XIII, contra Cristian Pulupa.

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El Lobo, como lo conocen por ser una persona tranquila fuera del ring y “sacar los dientes y la furia dentro”, contó que dejó Latacunga para vivir en Sangolquí, donde Chango tiene su gimnasio, y así poder desarrollar su carrera.

Esta decisión implicó también abandonar sus estudios superiores en la Universidad Técnica de Ambato, donde seguía la carrera de pedagogía en actividad física y deporte.

“No me sentía cómodo, entonces una tarde le dije a mi madre: No es lo mío, yo quiero ir al boxeo”, detalló.

Doña Victoria, como toda madre, “se alteró porque ella me estaba pagando los estudios, pero después, pasando los días, me dijo: Está bien, mijo, si eso es lo que tú quieres, y ahora me apoya”.

El Lobo resolvió dedicarse por entero al boxeo porque quiere cumplir con la promesa que le hizo a su madre. “Le dije que iba a darle una vida digna, que no iba a pasar necesidades nunca más y creo que voy por buen camino”, enfatizó.

El Lobo Inga (d) lleva seis victorias consecutivas como profesional. CORTESÍA

SÉPTIMA PELEA PROFESIONAL

Pulupa, su rival en la cartelera organizada por Show Box, es un boxeador zurdo, quien tiene un récord de dos victorias y un empate en dos años como profesional.

Al consultarle si se le complica más pelear con púgiles izquierdos, siendo derecho, Inga expresó que “todo lo contrario, es más, mis dos knockouts que he tenido en peleas profesionales han sido con zurdos”.

El estilo de pelea del latacungueño se especializa más en agotar al rival que en buscar el knockout. “Me gustan full los golpes bajos al estómago. Mi entrenador me ha enseñado que, si cae el cuerpo, cae la cabeza”, aseguró.

El combate entre Inga y Pulupa abrirá las peleas estelares de Quorum Fight Night XIII, que se desarrollará este sábado 21 de marzo y contará con ocho peleas amateur y 12 profesionales, que tiene como principal a la que protagonizarán Erick Bone ante el mexicano Eduardo Rangel por el título latino silver del Consejo Mundial de Boxeo (WBC).

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