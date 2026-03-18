Las llaves de los cuartos de final de la Champions League 2025-26

Willian Pacho y Piero Hincapié buscan las semifinales en una Champions llena de duelos de alto nivel

PSG es el actual campeón de la Champions League.

Los cuartos de final de la Champions League 2025-26 prometen emociones fuertes y duelos de alto nivel, con presencia ecuatoriana en dos llaves del torneo. París Saint Germain (PSG), de Willian Pacho, y Arsenal, que cuenta con Piero Hincapié, tendrán retos complicados en busca del pase a semifinales.

PSG vs Liverpool: revancha en los cuartos de Champions

El vigente campeón, PSG, quedó emparejado con Liverpool, en una serie que reedita el enfrentamiento de la edición pasada en octavos de final, donde el conjunto parisino logró avanzar. Esta vez, la historia comenzará en el Parque de los Príncipes.

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Pacho, consolidado en la zaga junto a Marquinhos, tendrá una prueba de fuego ante figuras ofensivas de talla mundial como: Mohamed Salah y Florian Wirtz, quienes destacan por su velocidad y capacidad de desequilibrio.

Willian Pacho es una de las figuras de la Champions League 2025-26. PSG

La solidez defensiva del PSG, que es comandada por el ecuatoriano, será clave para frenar el poderío ofensivo de los ingleses.

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En caso de avanzar a la siguiente instancia, el equipo del técnico Luis Enrique se enfrentaría al ganador del cruce entre Real Madrid y Bayern Múnich.

Arsenal y Hincapié buscan imponerse ante Sporting

Por su parte, Arsenal tendrá que medirse ante Sporting de Lisboa. Los Gunners, con Hincapié brillando en la posición de lateral izquierdo, definirán la clasificación en Londres.

Si el equipo del entrenador Mikel Arteta logra avanzar, se enfrentaría en semifinales al vencedor del duelo entre FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Fechas y calendario de los cuartos de Champions League

Los partidos de ida de los cuartos de final se disputarán el 7 y 8 de abril, mientras que las vueltas están programadas para el 14 y 15 del mismo mes.

Piero Hincapié destaca como lateral izquierdo en Arsenal. Archivo

Las llaves quedan conformadas de la siguiente manera:

PSG vs Liverpool

Real Madrid vs Bayern Múnich

FC Barcelona vs Atlético de Madrid

Sporting de Lisboa vs Arsenal.

Con presencia ecuatoriana y enfrentamientos de élite, la Champions League 2025-26 entra en su fase más decisiva, donde cada detalle puede marcar el camino hacia la gloria europea.

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