Sorteo Copa Libertadores 2026: grupos accesibles y duros para Independiente del Valle

Los Negriazules están en el bombo 1, por lo que tiene más posibilidades de tener una zona con rivales no tan potentes

Independiente del Valle es el vigente campeón de la LigaPro y con esa distinción va a participar en la Copa Libertadores 2026. Este jueves 19 de marzo conocerá a sus rivales en la fase de grupos del torneo internacional. Los Negriazules están en el bombo 1, lo que les da la posibilidad de evitar a los cucos del torneo como Flamengo, Boca Juniors, Palmeiras y más.

A pesar de eso, debido a la confección de los otros bolilleros, IDV igual podría tener zonas con rivales complicados. Ya que en el bombo 2 aparecen Cruzeiro y Corinthians, en el 3 están Rosario Central y los colombianos Junior e Independiente Santa Fe, mientras que en el cuarto bolillero están Barcelona y el brasileño Mirassol.

Hay que recordar que Independiente sí se puede cruzar con los Toreros en la fase de grupos, a pesar de ser del mismo país, porque el Ídolo viene de la fase de clasificación. De esta manera, los Rayados podrían liderar una zona accesible o una complicada.

¿Qué grupos le pueden tocar a IDV en la Copa Libertadores 2026?

Las zonas más accesibles para Independiente del Valle serían:

Opción 1

Independiente del Valle

Universitario

Deportivo La Guaira

Deportes Tolima

Opción 2

Independiente del Valle

Bolívar

Coquimbo

Sporting Cristal

Opción 3

Independiente del Valle

Libertad

Always Ready

Universidad Central

Opción 4

Independiente del Valle

Universitario

Cusco

Platense

Mientras que los grupos más difíciles pueden ser los siguientes:

Opción 1

Independiente del Valle

Cruzeiro

Junior

Barcelona

Opción 2

Independiente del Valle

Corinthians

Rosario Central

Barcelona

Opción 3

Independiente del Valle

Lanús

Universidad Católica de Chile

Mirassol

Opción 4

Independiente del Valle

Estudiantes de la Plata

Independiente Santa Fe

Mirassol

Todos los bombos del sorteo de la Copa Libertadores 2026

🙌 ¡Los bolilleros del sorteo de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores! El jueves se define el camino a la #GloriaEterna pic.twitter.com/HQCqAvF8Yw — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 13, 2026

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