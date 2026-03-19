Alineaciones y dónde ver Aucas vs. Técnico Universitario EN VIVO | LigaPro 2026

El Papá busca su primera victoria en la quinta fecha del torneo ante un Rodillo Rojo que ha recuperado confianza

La emoción del fútbol ecuatoriano se enciende en el sur de la capital. Este jueves 19 de marzo, el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda será el escenario de un duelo de realidades distintas: Aucas recibe a un Técnico Universitario que viene en alza.

Mientras el Papá urge de su primer triunfo para salir del bache inicial, el Rodillo Rojo busca pescar en río revuelto y escalar posiciones en la tabla general.

(Lea también: Fecha FIFA: ¿Cuándo se conocerá la lista de la selección de Ecuador?)

¿A qué hora juega Aucas vs. Técnico Universitario hoy?

El pitazo inicial está programado para la tarde de este jueves. Toma nota de los horarios internacionales para que no te pierdas ni un minuto:

Ecuador, Colombia y Perú 14:00

México 13:00

Argentina, Chile y Uruguay 16:00

Técnico Universitario suma 5 puntos en la LigaPro 2026. Cortesía

Guía de canales: ¿Dónde ver el partido en vivo y gratis?

Para los aficionados que buscan alternativas de transmisión en Ecuador, existen dos vías principales:

Televisión Abierta: El compromiso será transmitido de forma gratuita por Teleamazonas para todo el territorio nacional.

Streaming: Si prefieres verlo desde tu móvil o laptop, la plataforma Zapping contará con la señal en vivo para todos sus usuarios registrados.

Análisis de los protagonistas

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro 2026 tras Libertad vs Barcelona SC Leer más

El estratega Norberto Araujo sabe que la localía es innegociable. Se espera que Aucas proponga un juego agresivo desde el arranque, aunque la gran incógnita sigue siendo el equilibrio en la zona medular.

Por su parte, Francisco Usúcar, técnico del equipo ambateño, llega con la confianza a tope tras superar a Libertad. Su plan de juego se centrará en el orden defensivo y la explosividad en las contras.

Alineaciones probables

Aucas: Piedra; Zova, Gustavino, Ontaneda, Vera; Spina, Guzmán, Mena, Quiñónez, Porozo; Miranda.

Técnico Universitario: Razzeto; Mesa, Cagua, Anaya, Arce, Perea; Castaño, Majao, Bocanegra, Estpiñán; Montes.

Tabla de posiciones de LigaPro 2026

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!