Mundial 2026: Irán confirma su participación pese a tensiones con EE. UU.
La Federación de Irán gestiona ante la FIFA el traslado de sus partidos a sedes mexicanas por conflictos geopolíticos
La selección de Irán ha despejado las dudas sobre su comparecencia en la Copa del Mundo 2026. El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mahdi Taj, confirmó que el equipo nacional avanza en su planificación deportiva, la cual incluye una concentración estratégica en Turquía y la disputa de dos encuentros amistosos. "Nos estamos preparando para participar; boicotearemos a Estados Unidos, pero no al Mundial", precisó Taj, marcando una distancia entre la postura geopolítica de su país y el compromiso con el certamen de la FIFA.
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Gestiones para un cambio de sede en el Grupo G
Tras la escalada de violencia en Oriente Medio y el impacto político por el fallecimiento del líder supremo Alí Jameneí, las autoridades de Teherán reconsideraron la posibilidad de ausentarse del torneo. No obstante, la estrategia actual del gobierno iraní se centra en negociaciones diplomáticas para modificar la logística del Grupo G.
El objetivo de la federación es que sus encuentros ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto se trasladen a territorio mexicano, evitando así las sedes de Los Ángeles y Seattle originalmente programadas. Esta medida busca permitir la competencia del seleccionado sin la necesidad de pisar suelo estadounidense, país con el que mantienen una ruptura de relaciones.
El retorno del equipo femenino y el discurso oficial
Las declaraciones de Taj se dieron durante el recibimiento oficial de la selección femenina tras su paso por la Copa Asiática en Australia. El dirigente aprovechó el espacio para destacar el regreso de las jugadoras, calificando su participación como una respuesta institucional en un torneo que estuvo marcado por solicitudes de asilo de algunas integrantes. Según el directivo, el retorno de la delegación refuerza la imagen de unidad nacional en un momento de alta sensibilidad interna y externa.
Incertidumbre en la organización del torneo
La confirmación de la asistencia de Irán llega tras semanas de declaraciones cruzadas que pusieron en jaque la planificación de los organizadores en Norteamérica. La incertidumbre no solo afectó el cronograma deportivo, sino que obligó a la FIFA a evaluar planes de contingencia ante un posible retiro. Con la ratificación de Mahdi Taj, el organismo rector del fútbol mundial deberá ahora analizar la viabilidad de las peticiones iraníes sobre el cambio de sedes, un movimiento que supondría un ajuste sin precedentes en la estructura logística del Mundial.
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