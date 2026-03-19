Sorteo Copa Libertadores 2026 en vivo: a qué hora es y por dónde verlo en Ecuador

Barcelona, Liga de Quito e Independiente del Valle conocerán a sus rivales en la fase de grupos del torneo

Llegó el día, los equipos ecuatorianos conocerán a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Este jueves 19 de marzo se realizará el sorteo para definir las distintas zonas del torneo internacional. El evento se llevará a cabo en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay.

Ahí, Barcelona, Liga de Quito e Independiente del Valle sabrán a quiénes se tendrán que enfrentar para avanzar a los octavos de final del certamen. En primera instancia los Albos y los Negriazules tienen más posibilidades de que les toque un grupo más accesible.

Esto debido a que están en el bombo 1 del sorteo con lo que evitan a los favoritos a ganar la copa como Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Fluminense, entre otros. Mientras que los Amarillos cayeron en el bolillero 4 por venir de la fase de clasificación. Por lo que le podrá tocar uno de los cucos o incluso se puede cruzar con los equipos capitalinos.

Sin embargo, todo dependerá de la suerte que a la final es la que decide la conformación de cada zona. Por o que la responsabilidad caerá sobre los que tengan que sacar las bolitas de cada bombo y conformar los distintos grupos.

¿A qué hora inicia el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores iniciará a las 18:00 (hora de Ecuador). Eso sí primero se realizará el de la Copa Sudamericana, donde también hay presencia ecuatoriana con Macará y Deportivo Cuenca, y luego se hará el de la Libertadores.

¿Por dónde puedo ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo será en vivo y lo podrás ver por la plataforma Disney+ o el canal de cable ESPN. Para seguirlo gratis puedes sintonizar el canal oficial de Youtube de la Conmebol.

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