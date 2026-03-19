Stitch by Google: la IA que busca transformar el diseño de espacios

Con un agente más inteligente y herramientas colaborativas, la propuesta apunta a agilizar la creación de entornos digitales.

Google apuesta por la automatización y la colaboración con su nueva herramienta de diseño basada en IA.

Google ha dado un nuevo paso en la integración de inteligencia artificial en los procesos creativos con el lanzamiento de Stitch, una herramienta pensada para transformar la manera en que se diseñan entornos digitales. Disponible como una plataforma experimental, Stitch se presenta como un espacio donde diseñadores, desarrolladores y equipos pueden crear, replicar y colaborar en tiempo real con el apoyo constante de la IA.

A diferencia de otras herramientas tradicionales, Stitch apuesta por un enfoque más integral: no solo asiste en tareas específicas, sino que actúa como un “socio creativo” capaz de entender el contexto completo de un proyecto. Su propuesta combina automatización, interacción multimodal y organización de flujos de trabajo en un solo entorno, con el objetivo de reducir tiempos y optimizar la toma de decisiones en el diseño de productos digitales.

Meet the new Stitch, your vibe design partner.



Here are 5 major upgrades to help you create, iterate and collaborate:

🎨 AI-Native Canvas

🧠 Smarter Design Agent

🎙️ Voice

⚡️ Instant Prototypes

📐 Design Systems and DESIGN.md



Rolling out now. Details and product walkthrough… pic.twitter.com/q6W1Uhb7tn — Stitch by Google (@stitchbygoogle) March 18, 2026

Un lienzo nativo impulsado por IA

Uno de los pilares de Stitch es su lienzo infinito basado en nodos, un espacio que permite trabajar simultáneamente con imágenes, texto y código. Este entorno funciona como un punto de partida creativo donde los usuarios pueden integrar desde briefs de producto hasta referencias visuales.

Además, incorpora un gestor de agentes que facilita el trabajo en paralelo sobre múltiples ideas, manteniendo organizados los procesos dentro del mismo espacio. Cada tarea se conecta directamente con las pantallas correspondientes, lo que permite navegar de forma más intuitiva entre distintos elementos del diseño.

Este lienzo espacial acepta imágenes, código y PRD como semillas creativas. stitchbygoogle via x

Un agente de diseño que entiende el contexto



El sistema de IA de Stitch no se limita a ejecutar comandos aislados. Su agente de diseño ha sido desarrollado para comprender el contexto completo del lienzo, lo que le permite generar propuestas más coherentes y útiles.

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Desde modificar elementos visuales hasta crear versiones móviles de una interfaz o redactar briefs de producto, la herramienta puede responder a solicitudes complejas en tiempo real. Esta capacidad de interpretación convierte a la IA en un colaborador activo dentro del proceso creativo, más que en una simple herramienta de apoyo.

Diseño guiado por voz

Otra de las funciones más innovadoras es la integración del control por voz, actualmente en fase de vista previa. Con esta característica, los usuarios pueden interactuar con Stitch sin necesidad de utilizar el teclado, solicitando cambios, navegando por el lienzo o pidiendo retroalimentación sobre el diseño.

El modo de voz, es el más interactivo ya que, Stitch puede "ver" en lo que se está trabajando. stitchbygoogle via x

La herramienta es capaz de “ver” lo que el usuario está trabajando, lo que le permite ofrecer sugerencias y ejecutar acciones de forma más natural. Esta funcionalidad apunta a una experiencia más fluida e intuitiva en el desarrollo de proyectos.

Prototipos en cuestión de segundos

Stitch también apuesta por la inmediatez en la creación de prototipos. Con solo activar la opción de vista previa, los usuarios pueden visualizar el flujo interactivo de una aplicación en segundos.

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La plataforma organiza automáticamente las pantallas, genera conexiones entre ellas e incluso puede anticipar la siguiente pantalla lógica según las acciones del usuario. Esto reduce significativamente el tiempo necesario para validar ideas y probar conceptos en etapas tempranas.

Consistencia desde el diseño

Finalmente, Stitch integra sistemas de diseño desde el inicio de cada proyecto, asegurando coherencia visual y estructural. A través del archivo DESIGN.md, los usuarios pueden exportar, importar o modificar reglas de diseño de manera sencilla.

Este enfoque no solo mejora la consistencia entre pantallas, sino que también facilita la colaboración entre equipos y la adaptación de proyectos a distintos estándares o plataformas.

Como ejemplo los desarrolladoes piden a Stich replicar el código de Google Labs. stitchbygoogle via x

Con esta propuesta, Google refuerza su apuesta por herramientas impulsadas por inteligencia artificial que no solo automatizan tareas, sino que redefinen la forma en que se construyen experiencias digitales. En este contexto, Stitch, se perfila como un paso más hacia un diseño más ágil, colaborativo y guiado por IA.

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