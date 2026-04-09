Deportivo Cuenca vs Santos: así reaccionó la prensa brasileña a la derrota en Copa Sudamericana

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

Deportivo Cuenca venció 1-0 a Santos como local en la Copa Sudamericana.

Lucas Mancinelli dio la victoria a los azuayos con un gol olímpico.

La prensa brasileña se sorprendió por el resultados que obtuvo Santos.

El triunfo de Deportivo Cuenca 1-0 sobre Santos en la Copa Sudamericana es histórico. Los Azuayos no ganaban de local en un torneo internacional hace 16 años y a un brasileño desde hace casi 50.

Es por eso que este triunfo es tan valioso como sorprendente. Los Morlacos dieron el golpe con un golazo de Lucas Mancinelli quien convirtió tras patear desde el tiro de esquina.

¿Cómo reaccionó la prensa brasileña?

Esta caída de Santos no pasó desapercibida en Brasil. Los medios de ese país se hicieron eco de este golpe al Peixe. Más que nada se enfocaron en lo que consideran un error del arquero Gabriel Brazão en el tanto de Mancinelli.

"Gabriel Brazão falla en gol olímpico y Santos pierde en el estreno de la Copa Sudamericana", tituló el diario Globoesporte. "En un partido marcado por muchos errores de finalización, el resultado negativo vino de una falla del arquero Gabriel Brazão, quien introdujo en su propia portería el saque de esquina de Mancinelli después de que rebotara en el poste en la segunda mitad", añadió el diario.

"Sin Neymar y Gabigol, Santos se estrena con derrota en la Copa Sudamericana", puso el Lance!. "A pesar del buen momento de Santos, Cuenca abrió el marcador en el minuto 14 (del segundo tiempo) con Mancinelli. En un tiro libre ajustado, el balón golpeó el poste y acabó desviándose en Gabriel Brazão antes de entrar en la portería", describió.

"Santos encaja gol olímpico y pierde ante Deportivo Cuenca en su debut en Copa Sudamericana", detalló Gazeta Esportiva. "Lucas Mancinelli aprovechó la distracción de Gabriel Brazão, anotó un golazo y sentenció la derrota del equipo blanquinegro en Ecuador", describió el medio.

Así fue el gol de Lucas Mancinelli contra Santos