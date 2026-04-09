Economía circular en acción: En Ecuador se han recogido 43 piscinas de aceites usados

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debes saber En cinco años, el programa RECOIL ha gestionado más de 28,3 millones de galones de aceite usado y miles de toneladas de envases, evitando una contaminación equivalente a decenas de piscinas olímpicas.

El programa se sostiene en la coordinación entre empresas, gestores ambientales y el Estado, lo que ha permitido cumplir la normativa y expandirse incluso a zonas sensibles como Galápagos.

A cinco años de su puesta en marcha, la iniciativa RECOIL comienza a mostrar que la economía circular en Ecuador ya no es solo un discurso técnico, sino una práctica que gana terreno en la industria. Impulsado por la Asociación Ecuatoriana de Lubricantes (APEL), el programa ha logrado convertir un residuo altamente contaminante en un caso concreto de gestión responsable.

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Desde 2021 hasta 2025, RECOIL ha gestionado más de 28,3 millones de galones de aceite lubricante usado y 2.763 toneladas de envases. La dimensión del impacto se vuelve más clara al traducir las cifras: ese volumen equivale a unas 43 piscinas olímpicas de aceite que no terminaron contaminando suelos o fuentes de agua, mientras que los envases recuperados pesan tanto como más de 1.900 vehículos.

Un modelo que crece con la conciencia ambiental

Detrás de estos resultados hay dos factores que avanzan en paralelo: un sistema de gestión que ha logrado consolidarse y una mayor conciencia ambiental en sectores clave como el automotriz e industrial.

El programa articula a empresas, gestores ambientales y autoridades, lo que ha permitido no solo cumplir con la normativa vigente, sino también ampliar su alcance a zonas especialmente sensibles. En territorios como Galápagos, por ejemplo, RECOIL se ha convertido en una herramienta clave para evitar la disposición inadecuada de residuos peligrosos y proteger ecosistemas únicos.

“La gestión adecuada de aceites lubricantes usados y sus envases es un desafío ambiental prioritario. Cada avance demuestra que la acción coordinada entre industria, gestores y reguladores puede generar impactos concretos en la protección de los recursos naturales”, señaló Valeria Naveda, directora ejecutiva de APEL.

El funcionamiento del modelo depende, además, de una red de empresas autorizadas por el Ministerio del Ambiente, encargadas del tratamiento y disposición final de estos residuos. Entre ellas están firmas como Unacem, A.D.S. del Ecuador, Hazwat, Ecuacombustibles, Redescombal y Fundametz, que han permitido estructurar un sistema formal que reduce riesgos ambientales y promueve prácticas responsables.

Con este balance, APEL apunta ahora a ampliar la cobertura del programa. El reto es escalar el modelo para que más actores se integren y así fortalecer una economía circular que, en el país, todavía tiene espacio para crecer, pero que ya empieza a mostrar resultados tangibles en la protección del ambiente y la salud pública.