Clima en Ecuador: Inamhi advierte temperaturas de 33 °C y radiación extrema

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene encendidas las alarmas para este jueves 9 de abril de 2026. Según el pronóstico, gran parte del territorio nacional experimentará cielos despejados o parcialmente nublados, condiciones que facilitarán el aumento térmico. Ciudades como Guayaquil, El Coca, Quevedo y Santa Rosa enfrentarán termómetros que igualarán o superarán los 32 °C, marcando una jornada de calor intenso.

Esta situación se enmarca en la advertencia meteorológica n.° 23, vigente hasta el 12 de abril, la cual alerta sobre altas temperaturas diurnas, con un énfasis particular en la región Litoral.

Zonas con mayor impacto térmico

El reporte técnico detalla que la incidencia del calor será más severa en provincias específicas, donde la sensación térmica podría ser sofocante:

Costa: Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena y Esmeraldas.

Sierra: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Loja.

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Pronóstico por regiones y niveles de radiación

Pese al calor generalizado, el comportamiento del clima presentará variaciones locales, especialmente en cuanto a precipitaciones y niveles de radiación ultravioleta:

Región Costa: Predominará el cielo poco nuboso. La excepción será Santo Domingo, donde se esperan lluvias entre la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 22 °C y 33 °C , bajo un índice de radiación UV calificado como muy alto.

y , bajo un índice de radiación UV calificado como muy alto. Región Sierra: El cielo variará de parcialmente nuboso a nublado, con lloviznas aisladas en Quito, Cuenca, Ambato y Loja. El frío matutino de 9.5 °C contrastará con máximas de 24 °C . Ojo: la radiación aquí alcanzará niveles extremadamente altos.

contrastará con máximas de . Ojo: la radiación aquí alcanzará niveles extremadamente altos. Región Amazónica: Será la zona más inestable, con cielos muy nublados y lluvias de intensidad variable en localidades como El Coca, El Tena y Macas. Aun así, el calor persistirá con máximas de 33.5 °C .

. Región Insular: Se prevé un clima mayormente despejado, con lloviznas nocturnas en San Cristóbal y Santa Cruz. Las temperaturas llegarán a los 32 °C con radiación extrema.

Medidas de autoprotección ante el clima

Ante la persistencia de la radiación extrema y el sofocante calor, los expertos recomiendan minimizar la exposición directa al sol, especialmente entre las 10:00 y las 16:00. Es fundamental mantenerse hidratado de forma constante, utilizar sombrilla o gorra al salir de espacios cerrados y asegurar que las viviendas u oficinas cuenten con una ventilación adecuada para evitar golpes de calor.