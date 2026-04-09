"Ninguno convence": el voto joven y decisivo en las presidenciales de Perú

Publicado por Agencia AFP Creado: Actualizado:

LO QUE DEBES SABER Indecisión: Parte del electorado joven optará por el "mal menor". La fragmentación (35 candidatos) impide que los jóvenes se identifiquen con un liderazgo claro.

Parte del electorado joven optará por La fragmentación (35 candidatos) impide que los jóvenes se identifiquen con un liderazgo claro. Candidatos clave: Keiko Fujimori, Ricardo Belmont, Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga.

Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga. Nuevos votantes: 1 de cada 4 votantes tiene menos de 30 años; ellos decidirán quién pasa al balotaje. 2,5 millones de personas votan por primera vez.

Decisivos pero desencantados, los jóvenes de Perú serán claves en las elecciones del domingo 12 de abril de 2026, para elegir presidente entre una oferta récord de 35 candidatos, pero sin opciones que los entusiasmen.

Los menores de 30 años forman el grupo de votantes más numeroso del país, con un 26% del padrón electoral, y son una fuerza con el peso suficiente para inclinar la balanza de unos comicios en los que las encuestas no prevén victorias arrolladoras.

Entre los estudiantes que se resguardan del sol en un patio de la Universidad de Piura, en Lima, la elección de un nuevo mandatario es un tema de discusión omnipresente. "La mayoría de mis amigos me dicen que votarán nulo o blanco. Es preocupante", dice Sebastián Varga, estudiante de 19 años, quien se declara indeciso.

El 16% de los votantes no sabe por quién volcarse y otro 11% se dispone a votar en blanco, de manera nula o por ningún candidato, según un reciente sondeo de Ipsos.

"Ninguno convence", dice Ainhoa Hurtado, otra estudiante de 21 años. Dará su voto a uno de los primeros en las encuestas, al "mal menor" entre ellos. "Si no, mi voto no valdrá nada", añade.

Perú: Un sistema bajo presión extrema

Para la socióloga Lucía Nuevo, experta en marketing político, es un electorado "poco informado" debido a la excesiva fragmentación de las candidaturas y "desconfiado" de una clase política que "no permite que se generen simpatías".

Radiografía de la Crisis Récord de inestabilidad: Un país de 34 millones de personas que ha visto desfilar a ocho presidentes en apenas una década. ​Voto estratégico: Entre los electores jóvenes surge la consigna de apoyar no solo a un rostro, sino a una bancada sólida para evitar nuevos ceses. ​Poder del Legislativo: El Parlamento ha demostrado ser el actor dominante, logrando la destitución de cuatro mandatarios y la renuncia de otros dos. ​Empate técnico por el balotaje: Tres figuras con perfiles opuestos (un exalcalde, un comediante y un ultraconservador) pelean voto a voto el pase a la segunda vuelta.

Contra Fujimori compiten por enfrentarla en un balotaje el centrista exalcalde de Lima Ricardo Belmont, el comediante derechista Carlos Álvarez y el ultraconservador Rafael López Aliaga, con muy poca diferencia entre ellos.

Indignados

"Hay un sentimiento de desesperación, la impresión de que no hay futuro para el país (...), que todo está al servicio de los intereses de los partidos", dice Valeria Carbonel, que con 18 años votará por primera vez, como 2,5 millones de personas.

Según Patricia Zárate, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, en la campaña "no hay un discurso" para los jóvenes. "Hay políticos que intentan decir algo pero no convencen" a los votantes menores, que aún no toman partido "alrededor de una candidatura ni de una posición", añade.

Belmont, exconductor de televisión de 80 años, ha crecido sostenidamente en las encuestas durante las últimas semanas gracias a una cuenta de TikTok manejada por una de sus hijas de 18 años.

Para Elaine Ford, directora de la ONG Democracia Digital, "lo que se observa son unos jóvenes desencantados con la política" y "una desafección hacia los partidos políticos tradicionales".

El desapego de los jóvenes peruanos con las élites en el poder no implica un desinterés por lo que ocurre en el país.

En octubre pasado, la generación Z, conformada por peruanos de entre 18 y 29 años, protagonizó intensas protestas contra la clase política que desencadenaron en la destitución de Dina Boluarte (2022-2025), en un contexto de creciente criminalidad que hoy es la principal preocupación de los electores peruanos.

De convocatorias espontáneas por las redes sociales y sin liderazgos, sus manifestaciones podrían repetirse si las cosas se mantienen igual, comenta Yackov Solano, activista de 22 años que salió a las calles el año pasado.

"El Perú no aguanta cinco años (más) de corrupción", dice en referencia a la duración del mandato de presidentes y congresistas.

La experta Ford coincide: "Cuando hay ese descontento masivo y hay estos canales, estas plataformas (...), es más fácil que se produzcan o que detonen este tipo de protestas".