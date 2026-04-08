Miles de amapolas florecen en comunidad arrasada por los incendios de Los Ángeles

Publicado por Agencia AFP Creado: Actualizado:

LO QUE DEBES SABER Bloqueo financiero: Los damnificados enfrentan una parálisis en la reconstrucción debido a la complejidad en la liquidación de pólizas.

Los damnificados enfrentan una parálisis en la reconstrucción debido a la complejidad en la liquidación de pólizas. Historia botánica: La amapola de California es una especie protegida y símbolo oficial del estado desde el siglo XIX.

La amapola de California es una especie protegida y símbolo oficial del estado desde el siglo XIX. Crisis habitacional: La destrucción de 9,000 estructuras ha generado un déficit de suelo urbano útil y terrenos baldíos extendidos.

Hace poco más de un año, las llamas arrasaron la casa de Rene Amy en Altadena, al norte de Los Ángeles, y las cenizas contaminaron todo a su paso.

Pero con la llegada de la primavera, la comunidad ha visto florecer un sinfín de amapolas de un intenso color naranja que el hombre sembró como símbolo de esperanza.

"Estas flores crecen y proliferan en cualquier lugar del planeta en el que los humanos pueden sobrevivir", dijo a AFP el estadounidense de 65 años.

"Son muy resistentes. Parecen súper frágiles, pero no lo son. Son muy fuertes (...) como los residentes de Altadena", agregó.

Impacto y cifras de la tragedia en Altadena Epicentro de la mortalidad: Altadena concentró la mayor letalidad del incendio de 2025, registrando 19 de las 31 víctimas fatales totales de Los Ángeles.

Altadena concentró la mayor letalidad del incendio de 2025, registrando 19 de las 31 víctimas fatales totales de Los Ángeles. Devastación de infraestructura: El fuego carbonizó más de 9,000 construcciones, transformando gran parte de la comunidad en un terreno baldío.

El fuego carbonizó más de 9,000 construcciones, transformando gran parte de la comunidad en un terreno baldío. Parálisis en la reconstrucción: Los sobrevivientes enfrentan un bloqueo técnico debido a la burocracia de las aseguradoras y a los nuevos requisitos de permisos de edificación.

Los sobrevivientes enfrentan un bloqueo técnico debido a la burocracia de las aseguradoras y a los nuevos requisitos de permisos de edificación. Recuperación ambiental en riesgo: El intento de restaurar el ecosistema con 250,000 semillas se ve amenazado por el marzo más seco registrado en la historia de California.

Símbolo histórico

Para colorear un poco este panorama desierto y "levantar el ánimo" de sus vecinos, Rene Amy sembró unas 250.000 semillas de amapola en más de 750 parcelas vacías de Altadena.

El empresario recibió donaciones, pero puso 12.000 dólares de su bolsillo para el proyecto.

"Descubrí que ayudar a los demás me hace sentir vivo, pero también algunos de los mejores momentos que he vivido desde el incendio han estado relacionados con ayudar a los demás", comentó Amy bajo su sombrero adornado con una flor de plástico.

Amy eligió la amapola de California como símbolo de resiliencia en conexión con la historia del oeste de Estados Unidos. Esta especie con reflejos brillantes es la flor oficial del llamado "Estado dorado".

Cautivaron a los misioneros españoles cuando llegaron a las colinas californianas, e inspiraron a escritores estadounidenses.

Antes de la expansión urbana de Los Ángeles, Altadena era conocida como "un paraíso de amapolas", comentó Amy, quien se considera un amante de la naturaleza.

La flor es aún el emblema oficial de Altadena.

En el siglo XIX, turistas y angelinos visitaban la región en primavera para maravillarse con sus laderas cubiertas de un color naranja centelleante.

"Nuevo comienzo"

Pero este año, el cambio climático parece jugar en contra.

California cierra uno de los marzos más secos desde que se tiene registro, y no todas las amapolas sembradas por Amy florecen.

Algunas brotaron en la acera frente a uno de los restaurantes de comida rápida de esta comunidad multicultural, justo delante de un mural que muestra a una niña negra con una amapola en la mano.

"Ver como la naturaleza regresa luego de los incendios es muy reconfortante", dice Roxanne Albee, una clienta que sale del restaurante.

"Es como un nuevo comienzo", agrega la mujer de 77 años quien también perdió su casa en la tragedia y enfrenta problemas para entregarle a la aseguradora un inventario detallado de sus pertenencias.

"Que regresen las amapolas forma parte del ambiente de Altadena", sonríe.

Amy quisiera que sus flores se propaguen en los próximos años para devolverle a la comunidad su esplendor de antaño.

"Como una manera de unirnos, de recordar nuestra historia, de dónde venimos", dice. "Y de mirar hacia el futuro".