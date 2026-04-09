¿Qué pasa en el Metro de Quito? Usuarios reportan demoras en la llegada de trenes

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Las quejas por demoras en los trenes del Metro de Quito se multiplicaron en redes sociales durante los últimos días, especialmente tras la difusión de videos y fotografías que muestran largas filas y andenes llenos en varias estaciones del sistema.

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Los inconvenientes, según los usuarios, se registran desde el lunes 6 de abril de 2026 con retrasos en la llegada de trenes en horas de mayor demanda.

En la red social X, varios usuarios expresaron su malestar. “Dos días seguidos de problemas en el Metro de Quito, paradas llenas y trenes cada 8 minutos en horas pico, retienen gente en las boleterías. ¿Qué pasa?”, escribió Christian Páez (@chrisrpaez) este 9 de abril.

Otro usuario, Luis Alberto Sánchez Salazar (@nobysuker), también cuestionó el servicio: “El Metro de Quito es todo un caos en hora pico, empezando por la falta de personal en ventanilla, un desastre total”, publicó junto a imágenes en las que se observa a decenas de personas esperando abordar.

Las escenas difundidas muestran aglomeraciones tanto en accesos como en andenes, lo que provocó malestar por los tiempos de espera y las condiciones del servicio en momentos de alta demanda.

La Empresa Metro de Quito se pronunció

Frente a estas alertas, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito se pronunció este 9 de abril a través de un comunicado. La entidad explicó que como parte del mantenimiento preventivo programado, se ejecutan trabajos especializados de perfilamiento de ruedas de los trenes, posteriores al reciente reperfilamiento de la vía.

Según la empresa, este tipo de labores son habituales en sistemas de metro a nivel mundial y resultan necesarias para garantizar la seguridad, el confort y la confiabilidad del servicio.

Sin embargo, reconoció que durante la ejecución de estos trabajos pueden presentarse variaciones temporales en la frecuencia de los trenes, sobre todo en horas de mayor demanda.

La empresa aseguró que se implementó una estrategia operativa enfocada en el manejo del flujo de pasajeros, con medidas para organizar accesos, controlar los andenes y reducir las afectaciones en la experiencia de viaje.

La entidad insistió en que se trata de una situación temporal y pidió a los usuarios planificar sus desplazamientos con anticipación mientras se completan los trabajos de mantenimiento.