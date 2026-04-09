Una maniobra fallida terminó en muerte de conductor en el norte de Guayaquil

Publicado por Miguel Párraga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un conductor murió al intentar frenar un vehículo pesado.

La tragedia ocurrió cerca a Los Geranios, urbanización del norte de Guayaquil.

Un cuidador de carros se percató del hecho y alertó a las autoridades.

De una manera trágica, el conductor de un vehículo de carga pesada falleció aplastado por un camión. El hecho se produjo en las cercanías de la urbanización Los Geranios, en el norte de Guayaquil, la noche del miércoles 8 de abril.

La tragedia ocurrió en un área deshabitada, ubicada en un punto aledaño al conjunto residencial, en donde se suele dejar camiones y también es un punto de descanso para los choferes antes o después de sus viajes.

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Según la información recabada hasta el momento, el conductor trató de evitar el deslizamiento del tráiler, pero no pudo evitarlo y perdió la vida.

Accidente en Los Geranios: El conductor terminó debajo del camión

Por causas que hasta el momento se desconocen, el vehículo pesado rodó mientras se encontraba estacionado en una zona de tierra y maleza.

El chofer, desesperado por intentar detenerlo, quiso subirse al ruedo, a la cabina, y accionar el freno. Pero durante la maniobra, terminó debajo del camión.

Un ciudadano que suele pernoctar en el sector, cuidando los tráilers, fue quien se percató de que había un cadáver debajo del camión.

Enseguida alertó lo sucedido y, al poco tiempo, arribaron agentes policiales, de la Comisión de Tránsito del Ecuador y uniformados del Cuerpo de Bomberos.

Se realizaron maniobras para extraer al conductor

El personal bomberil realizó la extracción del cuerpo utilizando equipos especializados, pues se encontraba atrapado y aprisionado. Cuando finalmente se culminó con éxito aquella acción, el difunto fue retirado del sitio hacia el laboratorio de Criminalística.

Aún no se ha logrado identificar al conductor, quien, al parecer, no tenía documentos de identidad consigo.