En la ciudadela Guayacanes reportan varios días con cortes de luz prolongados

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

En la ciudadela Guayacanes, ubicada en el norte de Guayaquil, hay quejas entre los vecinos por los reiterados cortes de luz que han sufrido en las últimas semanas.

El colectivo Ciudadela Guayacanes expuso en su cuenta de X los apagones que se han reportado en diversas zonas. Una de ellas es la manzana 10, que sufrió un corte de energía eléctrica desde las 20:00 del lunes 6 de abril.

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"Comentan que esto es de todas las semanas, @servicioscnelep no responde a que se deba esto. Ahora tienen el No. de Tramite 11041066191 pero aun nadie se acerca", señaló el colectivo en redes sociales.

Según moradores del sector, el servicio de energía eléctrica se restableció más de 24 horas después, pasadas las 20:30 del martes 7 de abril.

Apagones en Guayacanes: otras zonas sin luz

La noche del martes 7 de abril, vecinos de la manzana 220, en la quinta etapa de Guayacanes, también reportaron un corte de energía prolongado.

"Moradores de la Mz. 220 (5ta etapa) reportan estar sin suministro eléctrico desde las 15H00 de hoy, comentan que llaman a @CNEL_EP y nadie les contesta. @servicioscnelep", indicó el colectivo.

Más de ocho horas después, el servicio fue restablecido en esa zona del norte de Guayaquil, ante el evidente malestar de los vecinos.

El usuario @NoisyGuille expuso en su cuenta de X que desde el jueves 19 de marzo se han reportado al menos seis apagones entre las manzanas 93 y 94 de Guayacanes.

"Es la 6ta ocasión en 3 días, el Call Center (de CNEL) dice que está asignado el caso con "repuestos" y no hacen nada solo hacen un paliativo y no solucionan", lamentó el ciudadano.

Y siguió: "En la MZ 93 y 94 de Guayacanes vivimos en zozobra, no sabemos en q momento se va la luz. Nos dijeron los contratistas q hay q solicitar el cambio del transformador, está SOBRECARGADO. Ayúdennos

@CNEL_EP @servicioscnelep @Cdla_Guayacanes no se puede vivir así SE IRÁ NUEVAMENTE".