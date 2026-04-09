Bolívar Rosero niega responsabilidad en incendio y culpa a controles de Bomberos

Publicado por Andrea Real Creado: Actualizado:

Lo que debes saber

​ El copropietario del edificio Multicomercio, Simón Bolívar Rosero, rechazó las acusaciones de más de 30 afectados por el incendio, calificándolas de “narrativa falsa” y asegurando que no tenía control sobre las actividades internas del inmueble.



Rosero atribuye la responsabilidad a los controles del Cuerpo de Bomberos e incluso sugiere que el siniestro pudo haber sido provocado por bandas delictivas.

Al menos 30 afectados por el incendio del edificio Multicomercio señalan a Simón Bolívar Rosero, copropietario mayoritario del inmueble, como presunto responsable. El abogado y damnificado Nelson Pita encabeza las denuncias.

Hasta el momento, se han presentado dos acciones judiciales relacionadas con el caso: una por presunta omisión y otra por incendio. Según los afectados, Rosero habría convertido el centro comercial en bodegas donde se almacenaba material inflamable, y que además permanecían completamente cerradas, condiciones que -aseguran- habrían incidido en el origen del siniestro.

Frente a estos señalamientos, Rosero rechazó las acusaciones y las calificó como una “narrativa falsa”. Sostuvo a EXPRESO que la responsabilidad de los controles recae en el Cuerpo de Bomberos y que, en su calidad de copropietario, no tenía esa competencia. “Uno no tiene la autoridad para decir ‘aquí no puede vender esto’”, dijo.

En relación con los controles, Wilson Gallegos, uno de los denunciantes, ha citado un oficio del Benemérito Cuerpo de Bomberos, fechado el 22 de marzo de 2016, en el que se establece que el edificio “no cumple con la normativa contra incendios, por lo que no puede obtener los permisos respectivos”.

Bolívar Rosero cuestiona a Bomberos

El documento también señala que en 2015 se solicitó en dos ocasiones “el ingreso de planos actualizados”. Rosero negó tener conocimiento de dicho oficio y, en cambio, cuestionó a los bomberos: “(Si dicen que no cumplía con la normativa), ¿cómo funcionaba? ”Además, dijo que desconocía la existencia de bodegas con material inflamable.

“Es que me entero ahora que veo el tema”, indicó.

Respecto al origen del incendio, indicó que lo desconoce y sugirió que grupos de bandas delincuenciales podrían haberlo causado. “El sitio ya estaba contaminado por grupos de delincuencia organizada”, relató, al referirse a hechos delictivos en la zona. Asimismo, sostuvo que el colapso de la estructura se habría producido por la intervención de los equipos de emergencia.

Un vehículo atrapado en el edificio Multicomercio fue retirado por grúas la mañana de este domingo 8 de marzo.Archivo

“El centro comercial no se destruye por el incendio, sino por la impericia”, dijo, y añadió que la destrucción de paredes por parte de los bomberos permitió que el fuego “coja fuerza” debido al ingreso de aire.

Gallegos también describió el proceso como un “David contra Goliat”, en alusión al poder político y económico que, según indicó, tendría Rosero, quien fue candidato a la Alcaldía de Guayaquil en 2019.En ese contexto, Rosero negó mantener una relación de amistad con Martín Cucalón, quien figura como primer jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos, aunque reconoció haberlo llamado a su número personal durante la emergencia.