¿Cómo denunciar delitos con el QR de la cédula en Ecuador?: guía paso a paso

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Ecuador habilita denuncia con QR de cédula para reportar delitos a la Policía de forma anónima.





Ciudadanos pueden enviar ubicación, fecha y evidencias con QR para agilizar operativos policiales.





Policía impulsa uso del QR para mejorar respuesta ante delitos y fortalecer seguridad ciudadana.

El código QR de la cédula de identidad se convierte en una herramienta para reportar delitos en Ecuador. A través de este sistema, los ciudadanos pueden enviar información a la Policía Nacional de forma segura y confidencial, sin necesidad de acudir a una dependencia.

Te invitamos a leer | Operativo con códigos QR en Quito deja 5 detenidos por irregularidades migratorias

¿Cómo denunciar con el QR de la cédula?

Para utilizar este mecanismo, sigue estos pasos:

Escanea el código QR de tu cédula de identidad desde tu celular. Accede al enlace que se abrirá automáticamente. Ingresa a la opción Policía Nacional dentro del portal. Completa la información del hecho: lugar, fecha y detalles claros. Adjunta evidencias como fotos o videos, si las tienes. Envía la denuncia de forma segura y confidencial.

El sistema permite reportar hechos delictivos o situaciones de violencia.Cortesía

¿Qué tipo de información puedes reportar?

El sistema permite reportar hechos delictivos o situaciones de violencia. Las autoridades recomiendan incluir la mayor cantidad de detalles posibles para facilitar la verificación y la respuesta.

¿Es seguro denunciar con el QR?

La Policía Nacional asegura que la información enviada es reservada y que este canal busca proteger la identidad de quien reporta. Además, el uso de evidencias digitales permite actuar con mayor rapidez frente a posibles delitos.

Sigue leyendo | En la Zona 8 activan unos 1.500 códigos QR en comercios por la inseguridad

¿Por qué es importante usar este sistema?

Este mecanismo forma parte de las estrategias para fortalecer la participación ciudadana en la seguridad. Cada reporte puede aportar datos clave para prevenir delitos y apoyar investigaciones en curso.

El uso del QR de la cédula se suma a otras herramientas digitales implementadas en Ecuador para facilitar denuncias, especialmente en contextos donde hacerlo de manera presencial puede representar un riesgo.