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Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO: Canal para ver, alineaciones y detalles | Champions League

Arsenal buscará un resultado positivo en la visita a Atlético Madrid, en el partido de ida de la semifinal de Champions League

Arsenal contará con sus estrellar para visitar a Atlético Madrid.

Arsenal contará con sus estrellar para visitar a Atlético Madrid.EFE

Publicado por
Ginno Zambrano

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Arsenal visitará a Atlético Madrid, en el juego de ida de la semifinales de Champions League 2025-26, y buscará un resultado que le de ventaja en la serie. 

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El partido está programado para disputarse este miércoles 29 de abril de 2026, a partir de las 14:00 (hora Ecuador). Será transmitido EN VIVO por el canal de televisión pagada ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

EN VIVO Atlético Madrid vs Arsenal

Atlético Madrid recibe a Arsenal

El juego está programada para las 14:00.

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