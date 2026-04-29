Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO: Canal para ver, alineaciones y detalles | Champions League

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Arsenal visitará a Atlético Madrid, en el juego de ida de la semifinales de Champions League 2025-26, y buscará un resultado que le de ventaja en la serie.

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El partido está programado para disputarse este miércoles 29 de abril de 2026, a partir de las 14:00 (hora Ecuador). Será transmitido EN VIVO por el canal de televisión pagada ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

EN VIVO Atlético Madrid vs Arsenal