Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO: Canal para ver, alineaciones y detalles | Champions League
Arsenal buscará un resultado positivo en la visita a Atlético Madrid, en el partido de ida de la semifinal de Champions League
Arsenal visitará a Atlético Madrid, en el juego de ida de la semifinales de Champions League 2025-26, y buscará un resultado que le de ventaja en la serie.
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El partido está programado para disputarse este miércoles 29 de abril de 2026, a partir de las 14:00 (hora Ecuador). Será transmitido EN VIVO por el canal de televisión pagada ESPN y la plataforma Disney+ Premium.
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Atlético Madrid recibe a Arsenal
El juego está programada para las 14:00.