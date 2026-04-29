Barcelona SC vs U. Católica: Previa, horario, dónde ver y alineaciones | Copa Libertadores 2026

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Barcelona SC se juega su última carta en la Copa Libertadores 2026. Este miércoles 29 de abril de 2026, el Estadio Monumental será el escenario de una batalla táctica donde el Ídolo del Astillero no tiene margen de error: ganar o decir adiós al sueño continental.

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Detalles del partido: Fecha, hora y estadio

Evento: Fase de Grupos - Fecha 3 (Grupo D)

Sede: Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil.

Hora: 19:00 (Ecuador) | 21:00 (Chile).

Transmisión: ESPN y Disney+ Premium.

Barcelona SC no ha sumado puntos en la Copa Libertadores 2026.FREDDY RODRÍGUEZ

Un panorama crítico para el equipo de César Farías

El presente de Barcelona SC en el Grupo D es alarmante. Tras dos tropiezos consecutivos, el cuadro torero ocupa el último lugar de la tabla con 0 puntos.

Con un Cruzeiro y Boca Juniors imparables (ambos con 6 unidades), una derrota ante los chilenos dejaría a los amarillos virtualmente eliminados de los octavos de final.

El regreso de figuras y el once de gala

Para este choque, el estratega venezolano confiará en el equilibrio de Jhonny Quiñónez y el olfato goleador de la dupla Darío Benedetto y Luis Cano.

Probable alineación de Barcelona SC: Contreras; Carabalí, Rangel, Báez, Sosa, Vallecilla; Quiñónez, Lugo, Intriago; Cano y Benedetto.

Universidad Católica busca el asalto al liderato

Los dirigidos por Daniel Garnero llegan con el ánimo a tope tras sumar 3 puntos en la jornada anterior. Una victoria en Guayaquil los pondría en la cima.

U. Católica busca sorprender a Barcelona SC en el estadio Monumental.Cortesía

La gran noticia para los 'Cruzados' es el retorno del histórico Gary Medel, quien aportará la jerarquía necesaria en defensa.

Probable alineación de la UC: Bernedo; González, Ampuero, Díaz, Mena; Medel, Cuevas, Palavecino; Giani, Zampedri y Montes.

¿Dónde ver el Barcelona SC vs U. Católica EN VIVO?

Para no perderte ningún detalle del compromiso en Ecuador y el resto de Sudamérica, podrás sintonizar la señal de ESPN en televisión por cable. Si prefieres el streaming, la plataforma Disney+ Premium emitirá el encuentro en alta definición.

Previa Barcelona SC vs U. Católica