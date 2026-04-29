Piero Hincapié tiene la mira puesta en los títulos de Champions y Premier League

Publicado por Roberto Villavicencio Creado: Actualizado:

Arsenal vive un intenso cierre de temporada. En un mes se juega la posibilidad de ganar la Champions y la Premier League para conseguir su primer título continental y poner fin a una sequía de más de 20 años en el torneo inglés.

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En esta buena campaña de los Gunners ha sido una pieza importante el defensa tricolor Piero Hincapié, quien llegó en septiembre del año pasado al equipo londinense.

“Todos me ayudaron a adaptarme desde el inicio. Al principio es un nuevo desafío, con nuevos compañeros, nuevo cuerpo técnico, pero creo que me he adaptado de la mejor manera y sigo en ello”, afirmó Hincapié, quien será titular este miércoles 30 de abril, cuando desde las 14:00, el Arsenal visite al Atlético de Madrid, por las semifinales de la Champions.

Sobre el hecho de tener dos opciones de ganar títulos, el tricolor señaló que van paso a paso. “Nosotros solo miramos el siguiente partido y ahora nos toca el Atlético, que es un buen rival con un gran técnico, luego ya llegará lo otro (Premier). Es Champions, es una motivación especial para todos”, analizó el defensa.

Hincapié está listo para la ofensiva del Atlético

Piero señaló que está listo para enfrentar a delantero como el argentino Julián Álvarez, “quien es un jugador increíble, tiene muchas cualidades. Se mueve por todas partes, es muy físico, técnico y muy inteligente para jugar. Nosotros buscaremos contrarrestar lo que proponga el Atleti”.

También se refirió a lo que necesitan el Arsenal para cerrar con éxito la temporada.

“Tenemos que volver a jugar como si hubiese empezado otra vez la liga y volver a nuestros inicios. Hicimos un gran trabajo y luego, como es lógico, las cosas se vuelven difíciles. Hay que centrarse en que no nos marquen gol”, manifestó.

Hincapié también tiene claro que puede hacer historia al ganar la primera Champions para los Gunners.

“Tenemos un gran equipo, hemos hecho un gran campeonato y llegar hasta esta instancia de semifinales lo demuestra. Son unos partidos diferentes, de ida y vuelta, y tenemos que hacer las cosas de la mejor manera para poder estar ahí y pasar a la final”, detalló.

El apoyo de los entrenadores

Piero Hincapié resaltó el apoyo que ha recibido de parte del DT Mikel Arteta.Cortesía

De su alto nivel desde su llegada a Europa, primero al Bayer Leverkusen y ahora en el Arsenal, resaltó que fue clave tener a técnicos españoles como Xabi Alonso y Mikel Arteta.

“Son dos entrenadores extraordinarios. Me sentí muy bien con la llegada de Xabi a Leverkusen en su momento, me enseñó mucho y eso fue una gran base para que llegara aquí. Mikel me ha ayudado mucho en todos los sentidos y creo que aparte de ser buenos técnicos, son unas buenas personas”, destacó.