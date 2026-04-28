VIDEOS: el penal, el error y la salvada de Willian Pacho en el PSG vs Bayern Munich

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

Willian Pacho fue titular y jugó todo el partido en la victoria 5-4 del Paris Saint Germain contra el Bayern Munich por la semifinal de ida de la Champions League. El ecuatoriano no tuvo su mejor partido, pero terminó salvando a su equipo del empate.

Es que Pacho cometió un penal, que terminó en el primer tanto del Bayern y luego se quedó parado en el tanto de Upamecano que le saltó por detrás. Ese fue el tercer gol de los alemanes, pero se reivindicó cuando en el último minuto de juego sacó un balón de la línea de gol.

Penal de Willian Pacho

El defensor ecuatoriano cometió la falta penal a los 17 minutos. Luis Díaz ingresó al área y Pacho se lanzó a cruzarlo, pero golpeó las piernas del colombiano antes de tocar el balón. Por lo que el árbitro central dictaminó penal. Harry Kane cobró desde los 12 pasos y convirtió.

Error de Willian Pacho

Luego, en la segunda parte, el central nacional volvió a salir en la foto de un tanto del Bayern. Es que tras un tiro libre, el balón cayó al área y Pacho se quedó sembrado en el césped mientras que por detrás apareció el central Upamecano para marcar de cabeza.

La salvada de Willian Pacho

A pesar de esos errores, Pacho se recuperó con una salvada importantísima en el último minuto. Es que tras un cabezazo dentro del área de Joshua Kimmich, el ecuatoriano sacó la pelota de la línea de gol. Eso sucedió a los 94 minutos, es decir que evitó el empate agónico del conjunto alemán.