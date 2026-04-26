Video: golazo de Kendry Páez en la victoria de River Plate

Publicado por Alejandro Bellolio Creado: Actualizado:

Kendry Páez consiguió su primer gol con la camiseta de River Plate. El ecuatoriano marcó el tercer tanto en la victoria 3-1 sobre Aldosivi por la fecha 16 del campeonato argentino. Por lo que selló el triunfo de su equipo en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Páez marcó un golazo a los 97 minutos para sentenciar el resultado. Aprovechó un contragolpe de River liderado por Joaquín Freitas, quien lo vio desmarcado y le pasó el balón. Kendry controló el esférico en el área, enganchó hacia dentro y sacó un remate de zurda que se metió en el ángulo superior derecho del arco visitante.

El tanto provocó la explosión de todo el estadio. Además, el volante nacional lo celebró haciendo un bailecito mientras miraba a sus compañeros que fueron a felicitarlo. Páez había ingresado a los 81' por Ian Subiabre cuando el marcador todavía estaba 1-1.

Así que su ingreso ayudó a conseguir el triunfo que le permite a River mantenerse segundo de su grupo en el torneo. Además, le da la confianza al ex Independiente del Valle para seguir demostrando su calidad y talento en suelo argentino.

Estadísticas de Kendry Páez en River Plate

Kendry Paéz llegó a inicios de año al conjunto de la banda roja y ya lleva 8 partidos jugados entre Liga Argentina y Copa Sudamericana. En los cuales acumula un gol y una asistencia. De a poco el ecuatoriano se va haciendo su espacio en el equipo.

El golazo de Kendry Páez para River Plate