FIFA en Quito: reunión con Noboa sella reelección de Egas en la FEF

Publicado por Esteban Ávila Villagómez Creado: Actualizado:

El avión Gulfstream 650 de Qatar Executive salió de Miami a las 06:17 locales y llegó al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito a las 08:51 del pasado jueves 23. La comitiva se reducía a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y su equipo inmediato, quienes, tras pocos trámites a su arribo, se pusieron en marcha al Palacio de Carondelet.

A las 09:50, Infantino subió a la segunda planta de la casa de gobierno junto a Francisco Egas, el titular de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ahí los esperaba Alejandro Domínguez, jerarca máximo de la Conmebol.

Reunión en Carondelet define escenario en la FEF

El encuentro con el presidente Daniel Noboa, que duró hasta las 11:30, fue el primer acto del Congreso Ordinario del ente continental, cuya edición 82 se realizó en Quito. Precisamente en las dependencias presidenciales se produjo uno de los hechos más destacados de esta visita.

El legado de las fotos oficiales muestra, además del primer mandatario y sus invitados, a Cynthia Gelibert, secretaria de Gabinete, y a Roberto Ibáñez, viceministro de Deportes.

De la confrontación al acuerdo político

Ibáñez y Egas, frente a frente. La magnitud protocolar del encuentro fue capaz de dejar en el olvido escaramuzas pasadas, como aquella de febrero, cuando el titular federativo le dijo al viceministro que “no se ponga nervioso” ante la posibilidad de su reelección. No hay que olvidar que Ibáñez, por un tiempo, dejó su posición de funcionario público para militar abiertamente en el proceso electoral de la FEF, manifestándose antes de que se consumara el mismo.

Sin embargo, con el paso de los días, la visibilidad antireeleccionista de Ibáñez -aprovechada como factor de campaña por LigaPro y su candidato para la FEF, Esteban Paz- se fue diluyendo y hoy se limita a argumentar que la Ecuatoriana de Fútbol, al contrario de otros organismos deportivos, “no recibe fondos públicos”. Es decir, cuando llegue el momento, el viceministerio del Deporte inscribirá sin objeción el directorio presidido por Egas para los próximos cuatro años.

¿Por qué Ibáñez cedió en su posición? No es difícil saber que el Mundial está a las puertas y que tal acontecimiento se lleva la atención máxima de la ciudadanía, dispuesta así a olvidar sus penurias y necesidades por algo más de un mes, tanto mejor si la Selección hace un buen papel. ¿Cabe que alguien desde el Gobierno llene de piedras reglamentarias y electorales el camino del desahogo y la alegría popular? De ninguna manera.

El mensaje detrás de la visita de FIFA

La foto de Noboa, Gelibert, Ibáñez, Domínguez e Infantino con Egas fue el fin real del proceso electoral en la FEF, tras una guerra breve, sangrienta y decisiva, pero con significativas víctimas. Paz fue la primera baja: se quedó solo y de su barco saltaron todos, empezando por su impulsor, Miguel Ángel Loor, quien ha visto esta última batalla desde Europa, ocupado en cosas propias de su gestión.

La prensa que acompañó la candidatura del propietario de Leones, servicial y ruidosa para cuestionar la reelección, hoy tiene desafíos más útiles, como el de mantener sus espacios en las transmisiones oficiales del torneo local. Ibáñez, como se explicó, se encaminó en la línea de Carondelet.

Congreso de Conmebol sin anuncios clave

Los trascendidos previos al encuentro de presidentes Conmebol en Quito auguraban decisiones cruciales e impactantes para el fútbol internacional. Lo cierto es que poco o nada de eso hubo y el evento sirvió para lo de casi siempre: declaraciones de hermandad, compromiso de apoyos mutuos, amor al fútbol, presentación de informes y vida social.

En cuanto al frente interno de Ecuador, la mayor certeza que dejó la visita de los jerarcas del fútbol mundial fue la imposibilidad de organizar en el país la Copa América.

Hace cuatro años, tras el sorteo del Mundial de Qatar 2022, Egas reconoció que el país no puede ser anfitrión de un torneo con 16 participantes y que, además de estadios y concentraciones, exige una infraestructura turística y de transportes inexistente hoy y a mediano plazo.

Ecuador descarta organizar la Copa América

El titular de la FEF ratificó el jueves que la Copa América “ha crecido muchísimo” y que realizarla significa cumplir “con demandas de infraestructura y logística muy grandes”. A quienes se preguntan por qué Ecuador pudo hacer el torneo de 1993, el titular de la FEF les respondió: “hay que ser conscientes de que el torneo hoy no es el de hace treinta y pico de años”.

El choque con la realidad puede ser duro para los optimistas, pero necesario y real. En 1993, en Machala, un apagón dejó sin luz el hotel donde concentraba México. Jugadores como Jorge Campos, Hugo Sánchez, Luis García o Claudio Suárez aparecieron sentados en la vereda, con 40 grados de temperatura, sonrientes ante las cámaras de Televisa y TV Azteca, mientras contaban el incidente. Hoy, un hecho similar -y muy posible, dada la situación energética del país- sería un escándalo global y un golpe durísimo para el país.

Ecuador tiene otras prioridades hoy, incompatibles con buscar torneos cada vez más exigentes con los países que pueden soportar su organización. El Mundial que viene en menos de dos meses es la mejor prueba del poder que ejercen los organismos del fútbol sobre la sociedad, a la cual exprimen sin consideración alguna. Es prudente que la FEF desinfle esas expectativas desmesuradas.

Expectativa por decisiones de FIFA

Los chismes previos deslizaban que la presencia de Infantino en Quito traía el anuncio de amnistía plena a los jugadores sancionados para la primera fecha del Mundial. Finalmente, si aquello sucede, se dará a conocer en el congreso de la FIFA, que se realizará la próxima semana en Vancouver. Tocará esperar al jueves para saber si Moisés Caicedo podrá estar en el partido de debut frente a Costa de Marfil.

Quien no tendrá que esperar mucho más es Isaac Álvarez, sostén de la presente y futura administración de la FEF. El congreso de Conmebol lo nombró miembro de la influyente Comisión de Finanzas del organismo. Un guiño más de complicidad -por si hicieran falta- del sumo poder del fútbol a Francisco Egas.