Emelec vence a Liga de Quito y sigue saliendo del fondo: gol de Fragozo desata la ilusión en LigaPro

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

Emelec derrotó 1-0 a Liga de Quito este sábado 25 de abril por la fecha 10 de la LigaPro, gracias a un gol clave de Luis Fragozo al minuto 59, resultado que marca un punto de inflexión en la temporada del ‘Bombillo’.

El conjunto eléctrico consiguió una victoria vital en el estadio George Capwell, donde mostró una notable mejoría futbolística que le permite sumar su segundo triunfo consecutivo y salir de los últimos puestos de la tabla.

Fragozo, el héroe de Emelec ante Liga de Quito

El partido fue de menos a más para Emelec. Durante el primer tiempo, el equipo guayaquileño tuvo dificultades para generar peligro y apenas inquietó el arco rival.

Sin embargo, en la segunda mitad cambió completamente el panorama. Emelec adelantó líneas, presionó alto y dominó el ritmo del encuentro.

El premio llegó al minuto 59, cuando Luis Fragozo marcó el único gol del compromiso, desatando la euforia de la hinchada azul y consolidando el mejor momento del equipo en lo que va del campeonato.

Liga de Quito no reaccionó tras el gol

Tras la anotación, Liga de Quito perdió claridad en su juego. El equipo albo no logró recuperar la posesión ni generar asociaciones ofensivas que le permitieran igualar el marcador.

Con el paso de los minutos, el cuadro visitante se mostró impreciso y sin profundidad, dejando más dudas que certezas en su rendimiento en esta jornada de la LigaPro.

Tabla de posiciones: Emelec respira

Con este resultado, Emelec suma 14 puntos y asciende al octavo lugar, alejándose de la zona baja de la clasificación.

Por su parte, Liga de Quito se mantiene con el mismo puntaje, pero con mejor gol diferencia, lo que evidencia la paridad entre ambos equipos en la tabla.

Próximos partidos de Emelec y Liga de Quito

En la siguiente jornada de la LigaPro:

Emelec visitará a Leones en Ibarra

Liga de Quito jugará como local ante Guayaquil City

Ambos equipos buscarán consolidar su rendimiento en una temporada que aún promete grandes emociones.